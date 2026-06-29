תועד לראשונה בהיסטוריה: החוקרים נדהמו מהתגלית במעמקי הקוטב

במהלך משלחת מחקר בינלאומית לאחד האזורים המבודדים והקפואים ביותר בעולם, גילו חוקרים אי סלעי קטן שלא היה מתועד עד כה במפות הימיות של אנטארקטיקה.

התגלית התרחשה בים ודל באוקיינוס הדרומי, כאשר צוות של 93 מדענים הבחין במה שנראה תחילה כקרחון מכוסה בסלעים, אך כשהתקרבו אליו התברר כי מדובר באי של ממש.

על פי נתוני החוקרים, אורכו של האי כ-130 מטרים, רוחבו כ-50 מטרים והוא מתנשא לגובה של כ-16 מטרים מעל פני הים. מאחר שהאזור מכוסה בקרח במשך רוב ימות השנה ומעט מאוד משלחות מגיעות אליו, האי לא תועד עד כה.

לדברי החוקרים מהמכון הגרמני Alfred Wegener Institute (AWI), מדובר בתגלית גאוגרפית נדירה, והאי צפוי להיכלל במפות הימיות הרשמיות לאחר השלמת המדידות והליך התיעוד. בשלב זה טרם הוענק לו שם רשמי.

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המשלחת, שנועדה לחקור את השפעות שינויי האקלים ואת מצב הקרחונים באזור, סיפקה לחוקרים הפתעה בלתי צפויה, והדגישה כי גם במאה ה־21 עדיין קיימים אזורים בכדור הארץ שלא מופו באופן מלא.