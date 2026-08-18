הקוד פוצח: איך צמח זעיר מאנטארקטיקה יציל את העולם?

בלב המחקר עומד צמח זעיר בשם "הפנינה האנטארקטית". זהו אחד משני הצמחים הפורחים היחידים הגדלים באופן טבעי באנטארקטיקה, והוא הצליח להתבסס באחת הסביבות הקשות ביותר על פני כדור הארץ.

היכולת הזאת היא שהפכה את הצמח למעבדה טבעית עבור המדענים. באנטארקטיקה הוא מתמודד עם טמפרטורות נמוכות במיוחד, זמינות מים מוגבלת ורמות גבוהות של קרינה אולטרה־סגולה. בעוד שחקלאות ברחבי העולם מתמודדת עם בצורות, חום קיצוני ושינויים בתנאי הגידול, החוקרים מבקשים להבין כיצד הצמח מצליח להתמודד עם עקות סביבתיות קשות כל כך.

כעת הגיע שלב משמעותי במחקר: צוות בהובלת חוקרים מצ'ילה השלים את מיפוי הגנום של הצמח ברמת הכרומוזומים. המחקר, שפורסם בכתב העת המדעי Genome Biology and Evolution, מציג את מפת הגנום הראשונה של הצמח ברזולוציה כרומוזומלית ומחלק אותה ל־40 מבנים כרומוזומליים. הגנום כולו משתרע על כ־887 מיליון זוגות בסיסים.

עבור החוקרים, זו אינה רק מפה גנטית של צמח נדיר. מדובר בכלי שיכול לאפשר להם להתחיל לחפש באופן מדויק יותר את המנגנונים האחראים ליכולת ההישרדות שלו.

השאלה הגדולה היא אילו גנים ומערכות ביולוגיות מאפשרים לו להתמודד עם תנאים שהיו פוגעים בצמחים חקלאיים רבים. אם המדענים יצליחו לזהות את המנגנונים הללו ולהבין כיצד הם פועלים, ייתכן שבעתיד ניתן יהיה להשתמש בידע הזה במסגרת טיפוח או עריכה גנטית של גידולים חקלאיים.

החוקרים מדגישים כי המטרה אינה בהכרח ליצור צמחים מהונדסים, אלא לבחון אפשרויות של עריכת גנים כדי להעביר תכונות שימושיות לגידולים בעלי ערך תזונתי. הדרך משלב גילוי הגנים ועד יישום חקלאי עדיין ארוכה, והחוקרים מעריכים כי יישומים מסחריים אפשריים עשויים להופיע רק בעוד כחמש עד עשר שנים.