"האוקיינוס הארקטי חצה כבר בשנת 2009 נקודת מפנה כימית שממנה, ככל הנראה, אין דרך חזרה" - כך סכמו את הנושא החוקרים במחקר החדש שפורסם בכתב העת Communications Earth & Environment. החוקרים מצאו כי אובדן הקרח הימי הוביל לשינוי עמוק ומתמשך בהרכב הכימי של המים, ובראשו ירידה דרמטית ברמות הניטראט - חומר מזין חיוני לקיום החיים הימיים.

המחקר, בהובלת חוקרים מאוניברסיטת אדינבורו ובשיתוף מוסדות מחקר מובילים באירופה, התבסס על יותר משני עשורים של מדידות באזור מצר פרם — נתיב מרכזי שבו זורמים מי האוקיינוס הארקטי אל האוקיינוס האטלנטי. הנתונים חשפו שינוי ברור שהחל סביב 2009: מאז, רמות הניטראט במים היוצאים מהארקטי נמצאות בירידה מתמשכת.

לדברי החוקרים, המפנה קשור ישירות להצטמצמות המואצת של הקרח הימי. עם נסיגת הקרח נחשפו מדפי יבשת רדודים, המכסים כמעט מחצית משטח האוקיינוס הארקטי, לאור השמש. החשיפה הגבירה תהליך טבעי המכונה "דניטריפיקציה בנתית", שבו ניטראט מומר לגז חנקן ונפלט מהמערכת - ובכך נגרעת אספקת חומרי ההזנה החיוניים לפלנקטון.

"בעבר העריכו כי הפשרת הקרח תוביל לעלייה בפריחת הפלנקטון בשל חדירת אור רבה יותר", הסבירה מרתה סנטוס-גרסיה, ממובילות המחקר. "אך הממצאים שלנו מראים שינוי כיוון: המערכת הארקטית הפכה ממוגבלת אור למוגבלת בניטראט - שינוי בעל השלכות מרחיקות לכת על המערכות האקולוגיות ועל האקלים."

המעבר למערכת דלת ניטראט צפוי להשפיע על בסיס שרשרת המזון הימית. לפי החוקרים, תנאים אלו עשויים להעדיף מינים קטנים יותר של פלנקטון, ולהפחית את זמינות המזון לדגים, עופות ימיים ויונקים ימיים. במקביל, ירידה בפעילות הפלנקטון עשויה לפגוע גם ביכולת האוקיינוס לקלוט פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה - תהליך מרכזי בוויסות האקלים הגלובלי.

החוקרים מדגישים כי מאחר שהתהליך מונע על ידי אובדן הקרח המתמשך, הסיכוי לחזרה למצב הקודם נמוך מאוד. פרופ' רג'ה גנשראם, שעמד בראש המחקר, ציין כי "מדובר בנקודת מפנה עם השלכות החורגות בהרבה מהאזור הארקטי. יש צורך דחוף לעקוב אחר האופן שבו השינוי יתפשט לאורך שרשרת המזון - כולל השפעות אפשריות על דיג מסחרי בצפון האוקיינוס האטלנטי."

המחקר מומן על ידי פרויקט Changing Arctic Ocean של המועצה הבריטית לחקר הסביבה, וכלל שיתוף פעולה בין חוקרים מנורווגיה, דנמרק, גרמניה ובריטניה - שיתוף פעולה רחב המוכיח שהשינויים המתחוללים בקוטב הצפוני הם סוגיה בינלאומית בעלת חשיבות גוברת.