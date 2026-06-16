הקשישה פורצת למסלול ( צילום: מסך )

יותר מ-100 רוכבי אופניים מכל רחבי אירופה התכנסו ביום ראשון למרוץ ה-Saarland Trofeo Juniors בגרמניה, כולם נאבקים על מקום בפודיום. אך בזמן שהדבוקה דהרה בנוף הכפרי, הם נתקלו במכשול בלתי צפוי לחלוטין: אישה מבוגרת על קלנועית חשמלית.

על פי הדיווחים, הפנסיונרית ביקשה לקבל מבט טוב יותר על הספורטאים, העריכה לא נכון את המצב ורכבה ישירות אל תוך נתיב המרוץ. עוברי אורח המומים תיעדו את הרגע שבו היא יצאה מתוך קהל הצופים בדיוק כשקבוצת הרוכבים חלפה במקום. בעוד שאחד הרוכבים הצליח לסטות ברגע האחרון, המתחרה שמאחוריו לא היה בר מזל. פול פריסמן, רוכב הולנדי צעיר, התנגש בעוצמה בקלנועית והוטח קדימה בסלטה מעל הכידון. לפחות ארבעה רוכבים נוספים נפלו בעקבותיו ונמרחו על הכביש.

הקשישה פורצת למסלול - צילום: רשתות חברתיות הקשישה פורצת למסלול | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

פריסמן, עבורו זו הייתה התרסקות קשה שנייה העונה, שיתף ברשתות החברתיות את תסכולו: "אני נותרתי ללא מילים לגבי איך דבר כזה יכול לקרות. כל כך הרבה עבודה קשה ושוב מכשול כזה". עם זאת, למרות המראות הקשים, כל הרוכבים המעורבים יצאו מהאירוע ללא פציעות רציניות.

פרשן האופניים לוס ברולין, שהפיץ את הסרטון הוויראלי, קרא לצופים לשמור על מרחק בטיחות: "אפילו צעד קטן לתוך הכביש יכול להוביל לתוצאות חמורות במהירויות הללו. מרוצי נוער מסוכנים מספיק גם בלי שצופים יהפכו אותם למסוכנים יותר".

למרות הכאוס, המרוץ בגרמניה נמשך ובמקום הראשון זכה סינדרה אורהולם-לונסת' מנורווגיה. למקום השני הגיע ספלינטר ואן-הוף ההולנדי, ובמקום השלישי סיים אליאס ונדל הגרמני. ברכות לזוכים.