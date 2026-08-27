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ומה לגבי ישראל?

מחקר חדש קובע: זו המדינה הבטוחה ביותר למקרה של אסון עולמי

מחקר חדש בוחן 200 תרחישי אסון עולמיים וקובע אילו מדינות יהיו הבטוחות ביותר במלחמה גרעינית או מגפה | היכן נמצאת ישראל? (בעולם)

3תגובות
ציור המתאר פיצוץ גרעיני, אילסוטרציה (צילום: shutterstock)

אם העולם ייקלע חלילה למלחמה גרעינית, מגפה קטלנית או אסון טבע קיצוני, אוסטרליה עשויה להיות המקום הטוב ביותר להיות בו. כך עולה ממחקר חדש שבחן יותר מ-200 מחקרים ודוחות על תרחישי אסון עולמיים.

צוות חוקרים בראשות פלוריאן אולריך ין מאוניברסיטת האגן בגרמניה בחן תרחישים ובהם מלחמה גרעינית, פגיעת אסטרואיד, התפרצות געשית עצומה, מתקפות סייבר ומגפות. אוסטרליה דורגה כבעלת החוסן הגבוה ביותר בזכות הבידוד הגאוגרפי שלה, יכולתה לייצר כמויות עצומות של מזון בעצמה והבסיס התעשייתי והכרייה הנרחב שלה.

"בתור אי היא יכולה להיסגר ולהתבודד בקלות, היא מייצרת כמויות עצומות של מזון ויש לה מגזרי תעשייה וכרייה מקומיים גדולים", הסביר ין.

עם זאת, גם אוסטרליה אינה חסינה לחלוטין. החוקרים ציינו את תלותה בייבוא דלק, תרופות ודשנים כחולשה משמעותית במקרה שבו שרשראות האספקה העולמיות יקרסו.

נוף באוסטרליה (צילום: שאטרסטוק)

אחרי אוסטרליה בלטו בדירוג ניו זילנד, יפן, שווייץ וארגנטינה. החוקרים הדגישו כי מטרת המחקר אינה רק למצוא "מקלטים" לסוף העולם, אלא לזהות מדינות שיוכלו לשמור על ייצור מזון, מאגרי זרעים ותעשייה ואף להפוך למוקדים שיסייעו לעולם להתאושש לאחר קטסטרופה.

האיום על ישראל

ומה לגבי ישראל? במחקר נאמר כי ההשפעות הישירות של נשק גרעיני יפגעו באזורים שיהיו מטרות במהלך עימות גרעיני. מקומות, ערים ואזורים שיותקפו יספגו פגיעה עצומה, ובראש רשימת המטרות צפויות לעמוד המדינות המעורבות במלחמה גרעינית, ובפרט מדינות המחזיקות בעצמן בנשק גרעיני.

משמעות הדבר היא כי ישראל, ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת, סין, הודו, פקיסטן וצפון קוריאה נמצאות בסכנה הגדולה ביותר, וכך גם מדינות הנמצאות בעימות עם אחת מהמעצמות הללו – למשל אוקראינה מול רוסיה, או איראן מול ישראל או ארצות הברית.

במחקר אמנם אין דירוג מדוייק של המדינות, אך באופן כללי ישראל אינה מוצגת כמדינה הנחשבת לבטוחה במקרה של אסון עולמי.
ישראלמחקראוסטרליהניו זילנדאסון עולמי

3 תגובות

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3
אין פלא שישראל לא נחשבת בטוחה בעידן כזה. ממש לא מפתיע.
דובי
2
חחחחח ישראל לא בטוחה גם ביום יום בלי אסון עולמי. ממש מפתיע
רק אומר
1
ארץ ישראל היא הבטוחה ביותר בעולם. ספר דברים (פרק י"א, פסוק י"ב): "אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה".
דבי

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