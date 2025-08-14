שחרור חטופים בעזה ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

מקורות פלסטיניים המעורים בפרטי המגעים אמרו ל"כאן חדשות" כי חמאס דן עם המתווכים המצריים באפשרות לחידוש המשא ומתן – אך סיכויי פריצת הדרך בשיחות הנוכחיות נמוכים.

הסיבה, לטענת אותם מקורות, נעוצה בהרכב המשלחת שנשלחה לקהיר: בראשה עומד ח'ליל אל-חיה, אך חסר בה מוחמד דרוויש, ראש מועצת השורא של חמאס, הנחשב לדמות מפתח בקבלת החלטות אסטרטגיות בארגון. דרוויש שוהה כעת בדוחה, ולכן חמאס אינו צפוי לאשר צעדים מהותיים כל עוד הוא אינו נוכח בשיחות. בהתאם לכך, ההכרעות המרכזיות לגבי עסקה עם ישראל צפויות להתקבל בדיונים עתידיים בדוחה – שם ייקח דרוויש חלק ישיר במגעים – ולא בשולחן הדיונים המצרי בקהיר.

בכיר חמאס חליל אל חיה ( צילום: רשתות ערביות )

בתוך כך, שר החוץ המצרי, בדר עבד אלעאטי, חשף פרטים חדשים ביוזמת מצרים ל"יום שאחרי" ברצועת עזה, במטרה לייצב את המצב הביטחוני והאזרחי לאחר סיום הלחימה. לדבריו, המשטרה הפלסטינית תשוב לפעול ברצועה, וגוף טכנוקרטי זמני בן 15 חברים ינהל את העניינים למשך כשנה וחצי, עד להחזרת השליטה לידי הרשות הפלסטינית.

בריאיון לטלוויזיה המצרית אמר עבד אלעאטי כי יש להחזיר את המשטרה הפלסטינית הקיימת בעזה – בין אם מדובר בכוחות הפעילים כיום בשטח ובין אם באנשי ביטחון המתאמנים במצרים ובירדן – שיגבשו "גרעין אמיתי לאכיפת ביטחון וחוק ברצועה".

לגבי מנגנון השלטון, ציין השר כי ישנה הבנה עם כלל הצדדים על הקמת גוף זמני המורכב מ־15 טכנוקרטים, בהם מהנדסים ורופאים בולטים מעזה, שאינם משתייכים לארגונים פלסטיניים. גוף זה ינהל את הרצועה במשך 16 חודשים, במהלכם הרשות הפלסטינית תעבור תהליך שיקום ותתפוס מחדש את הפיקוד.

מוקדם יותר השבוע קרא עבד אלעאטי לישראל ולחמאס לגלות "אחריות וגמישות" במטרה להגיע להסכם הפסקת אש שיסיים את הלחימה. לדבריו, "המשבר ההומניטרי הגיע לנקודת שבר, וכל יום נוסף של עימות גובה חיי חפים מפשע".

הצהרותיו ניתנו ברקע ביקורו בקהיר של בכיר חמאס ח'ליל אלחיה, שהשתתף בשיחות לחידוש המגעים להסכם הפסקת אש בתיווך מצרי-אמריקאי. גורמים פלסטיניים טוענים כי חמאס מוכן לשוב לשולחן המו"מ, בעוד שישראל מתנה כל הסכם בפירוק התנועה מנשקה – תנאי שחמאס דוחה.

בקהיר מקווים לפריצת דרך, לאחר שהמו"מ העקיף בקטאר ביולי האחרון הגיע למבוי סתום סביב הצעה אמריקאית להפסקת אש בת 60 יום ושחרור חטופים. "העולם לא יכול להרשות לעצמו עוד סבבים של חוסר תוחלת – על שני הצדדים להבין שהאלטרנטיבה היא הרס מתמשך ודם נוסף", הדגיש שר החוץ המצרי.

בכיר חמאס דרוויש, מימין ( צילום: הרשתות הערביות )

במקביל, לפי דיווח בחדשות 12, ישראל וארה"ב מנהלות בחודשים האחרונים מגעים חשאיים עם חמש מדינות בנוגע לאפשרות לקליטת תושבים מרצועת עזה שיבחרו לעזוב מרצון.

המהלך, אם ייצא לפועל, עשוי להפחית את הלחץ הדמוגרפי ברצועה ולייצר מציאות ביטחונית חדשה במזרח התיכון.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי עם שתיים מהמדינות – אינדונזיה וסומלילנד – חלה לאחרונה התקדמות, כאשר גורם ישראלי טוען שחלק מהמדינות מפגינות נכונות רבה יותר מבעבר לקבל מהגרים מהרצועה. במקביל, מתקיים שיח גם עם דרום סודאן, לוב ואוגנדה, אך נכון לעכשיו אין הסכמות חתומות, והמגעים צפויים להימשך בחודשים הקרובים.

משרד החוץ של דרום סודאן דחה אתמול (רביעי) בתוקף את הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות AP, שלפיו מתקיימים מגעים עם ישראל בנוגע לקליטת פלסטינים מרצועת עזה. "הטענות חסרות בסיס ואינן משקפות את מדיניות ממשלת דרום סודאן", נמסר בהצהרה הרשמית.

ההכחשה פורסמה בעיתוי רגיש — במקביל לביקור ראשון מסוגו של נציגת ממשלה ישראלית במדינה. סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, הגיעה לביקור רשמי בבירה ג'ובה, שם צפויה לקיים פגישות מדיניות עם נשיא המדינה סאלווה קיר מיארדיט ושר החוץ מנדיי סמאיה קומבא. הביקור, המוגדר כהזדמנות להעמקת הקשרים בין המדינות, מתקיים על רקע המגעים שמנהלת ישראל עם מספר מדינות אפריקניות ואסייתיות בנוגע להסדרי הגירה מרצועת עזה.

עזתים בחלוקת סיוע ( צילום: ערוץ חמאס בעזה )

כפי שדיווחנו אמש בערוץ "אל-ערביה" הסעודי הוזכר כי מצרים פועלת לגיבוש עסקה כוללת, הצפויה להתממש בסוף החודש הנוכחי. מקורות מסרו כי מצרים קיבלה מחמאס רשימת דרישות, שתוצג למתווכים נוספים ולישראל. עוד נמסר כי חמאס הביע מחויבות לשמירה על חיי החטופים והסכמה להסיג את אנשיו, בתמורה לנסיגת צה"ל לעמדות שיוסכמו.

בכיר הלשכה המדינית של חמאס, טאהר א-נונו, מסר לערוץ "א-שרק" הסעודי כי משלחת חמאס, בראשות ח'ליל אל-חיה, נפגשה בקהיר עם ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד. לדבריו, השיחות התמקדו ב"דרכים לסיים את מלחמת ההשמדה ברצועת עזה, קידום חידוש המשא ומתן, הכנסת סיוע הומניטרי, ובסוגיות פנים-פלסטיניות במטרה להגיע להבנות לאומיות ופוליטיות".