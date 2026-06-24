איש חמאס "נשלף" מרכבו במבצע קומנדו נועז בלב קוסטה ריקה

פעיל חמאס נעצר ( צילום: מסך )

העולם סוער בעקבות תיעוד יוצא דופן שהתפרסם אתמול (שלישי) המציג את מעצרו של 'אזרח' פלסטיני. המבצע התרחש באזור דסמפרדוס דה אלחואלה שם פשטו כוחות הביטחון והמודיעין של קוסטה ריקה, בשיתוף יחידות התערבות מיוחדות, על רכבו של החשוד.

בתיעוד שהופץ נראים רכבים משוריינים ולוחמים חמושים המכתרים את רכבו של אבואוואד ושולפים אותו מתוכו. על פי החשדות שהועלו בחקירה, אבואוואד לא היה רק תושב ארעי במדינה, אלא שימש כשליח רשמי של ארגון הטרור חמאס. המידע המודיעיני שנחשף מצביע על כך שהוא היה מעורב בפעילות חמורה של סחר בנשק. מעצרו התבצע לאחר תקופה שבה הסתתר במדינה, תוך ניסיון להיטמע באוכלוסייה המקומית. התיעוד שדלף לרשתות החברתיות מציג מבצע קומנדו מקצועי ומהיר, רכבים משוריינים חוסמים את דרכו של החשוד כאשר לוחמים חמושים היטב מסתערים על רכבו.

פעיל חמאס נעצר - צילום: רשתות חברתיות פעיל חמאס נעצר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

הלוחמים "שלפו" את אבואוואד מהמכונית בתוך שניות ספורות וללא התנגדות מצדו, תוך שהם משתלטים על הזירה בנחישות.

הרשויות בקוסטה ריקה הבהירו כי המבצע מדגיש את מחויבותן לביטחון לאומי ולמניעת חדירת גורמי טרור למרכז אמריקה.

נכון לרגע זה, החשוד נמצא במעצר תחת אבטחה כבדה, והרשויות כבר החלו בהליך הגירוש שלו מהמדינה כדי להרחיקו מהאזור בהקדם האפשרי. המעצר עורר עניין בינלאומי רב, ונתפס כהישג משמעותי במלחמה נגד שלוחות החמאס מחוץ למזרח התיכון.