לא הצליח לצאת: ספורטאי נלכד תחת שכבת קרח עבה באגם קפוא

הסרטון הוויראלי, שכבר צבר עשרות אלפי צפיות ברחבי הרשת, מתעד פעלול שהשתבש בצורה מחרידה. מדובר בספורטאי מקצועי של חברת "רד בול", אדם המיומן במצבי קיצון, אשר ניסה לבצע אתגר של שחייה מתחת לפני השטח הקפואים של אגם.

במהלך הצלילה, המצב הפך לקריטי כאשר השחיין איבד את הקשר העין עם חור היציאה בקרח. במים קפואים אלו, איבוד כיוון תחת שכבת הקרח הוא גזר דין מוות מהיר בשל היעדר חמצן והטמפרטורות הקיצוניות. לפי הדיווחים, האיש היה במרחק שניות ספורות בלבד מהמוות.