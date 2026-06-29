לא הצליח לצאת: ספורטאי נלכד תחת שכבת קרח עבה באגם קפוא

הסרטון הוויראלי, שכבר צבר עשרות אלפי צפיות ברחבי הרשת, מתעד פעלול שהשתבש בצורה מחרידה. מדובר בספורטאי מקצועי של חברת "רד בול", אדם המיומן במצבי קיצון, אשר ניסה לבצע אתגר של שחייה מתחת לפני השטח הקפואים של אגם.
במהלך הצלילה, המצב הפך לקריטי כאשר השחיין איבד את הקשר העין עם חור היציאה בקרח. במים קפואים אלו, איבוד כיוון תחת שכבת הקרח הוא גזר דין מוות מהיר בשל היעדר חמצן והטמפרטורות הקיצוניות. לפי הדיווחים, האיש היה במרחק שניות ספורות בלבד מהמוות.
הגורם היחיד שהפריד בינו לבין טרגדיה נוראית היה חבל המנחה. ברגע האחרון ממש, הצליח הספורטאי לאתר את החבל בידיו, ובעזרתו ניווט את דרכו חזרה אל האוויר הפתוח.
למרות שמדובר באיש מקצוע ולמען הסר פסק התיעוד מופץ תחת אזהרה חמורה: "אל תנסו את זה בבית!".
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