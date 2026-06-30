בהודאה חריגה ומביכה, אישר ראש הרשות השופטת באיראן, ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, כי חלק מהאסירים שנמלטו מבית הכלא המפורסם "אווין" בטהרן במהלך אירועי הלחימה בשנה שעברה, עדיין מסתובבים חופשיים ולא הוחזרו למאסר. ההודאה, שדווחה ב"איראן אינטרנשיונל", מהווה אישור רשמי לכך שכוחות הביטחון האיראניים נכשלו להשיג שליטה מלאה על השלכות האירוע הדרמטי.

כלא אווין, השוכן בצפון טהרן, נחשב לאחד מסמלי הדיכוי המובהקים ביותר של הרפובליקה האסלאמית. המתקן משמש מזה עשרות שנים לכליאת אסירים פוליטיים, מתנגדי משטר, עיתונאים ואזרחים בעלי אזרחות כפולה המואשמים בריגול. המקום נודע באבטחה הקפדנית שלו ובתנאים הקשים השוררים בו, ולכן עצם הבריחה ההמונית ממנו נחשבה למכה מורלית קשה עבור שלטונות האייתוללות.

לפי הדיווחים, הבריחה התרחשה במהלך התקיפה הישראלית על המתקן בעיצומם של ימי הלחימה אשתקד. כפי שדיווח כיכר השבת, התקיפה גרמה לנזק משמעותי למבנה ואילצה אסירים להסתתר מתחת למיטות. בעקבות הפגיעה, עשרות אסירים ניצלו את המהומה ונמלטו מהמתקן המאובטח.

התקשורת האיראנית דיווחה בעבר כי 75 אסירים ברחו מהכלא לאחר התקיפה, וכי 48 מהם נתפסו או "חזרו מרצונם". אולם ההודאה האחרונה של ראש הרשות השופטת מאשרת כי 27 אסירים לפחות עדיין נמצאים במנוסה, למרות מאמצי החיפוש הנרחבים של כוחות הביטחון.

העובדה שחלק מהאסירים, שחלקם מוגדרים על ידי המשטר כאלמנטים מסוכנים או כמתנגדים פוליטיים בולטים, עדיין נמצאים חופשיים, מעידה על הקושי המבצעי של כוחות הביטחון האיראניים. כפי שפורסם בכיכר השבת, כוחות הביטחון מנהלים חיפושים אחר הנמלטים, אך נראה כי אלה הצליחו להיעלם כליל מהרדאר של מנגנוני המודיעין והאכיפה.

תנאים קשים למי שנותרו

במקביל להודאה על הנמלטים, עולים דיווחים מטרידים על תנאי הכליאה של האסירים שפונו מכלא אווין בעקבות התקיפות. לפי דיווח ב-BBC, אסירים שהועברו למתקני כליאה חדשים סיפרו על תנאים קשים ובלתי אנושיים, כולל תאים צפופים, היעדר מיטות ומיזוג אוויר, מספר מוגבל של שירותים ומקלחות, ומכות מחרקים.

דובר מערכת המשפט האיראנית, אסגר ג'אהנג'יר, טען בעבר כי הנמלטים הם אסירים שנשלחו למאסר על עבירות קלות, והזהיר כי הרשויות יכלאו את מי שלא יסגירו את עצמם. עם זאת, ההודאה האחרונה מעידה על כך שהמשטר עדיין מתקשה להתמודד עם השלכות האירוע.

כלא אווין, הבנוי עם חצר באמצע המיועדת להוצאות להורג, מכיל על פי ההערכות קרוב ל-15 אלף אסירים. החל משנת 2005, ישנם דיווחים על הפרות זכויות אדם חמורות במתקן, כולל שיטות עינויים אכזריות ובידוד אסירים עם אכזריות פסיכולוגית. התקיפה הישראלית על המתקן והבריחה ההמונית שבעקבותיה מהוות מכה נוספת לתדמית המשטר האיראני.