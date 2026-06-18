רשת בוטים איראנים פעילה בישראל ( צילום: בינה מלאכותית )

דוח מטלטל ומקיף שפרסם משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות חושף את המערכה החדשה והאגרסיבית של איראן נגד הציבור בישראל: רשת רחבת היקף של חשבונות פיקטיביים המשלבים טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות עם התחזות ללוחמים, עובדי אוניברסיטאות ואזרחים ישראלים תמימים. המטרה המוצהרת: להחליש את החוסן הלאומי ולפלג את הציבור מבפנים.

לפי הממצאים, המגמה התרחבה משמעותית במהלך מבצעי "שאגת ארי" ו"עם כלביא". האיראנים אימצו שיטות עבודה מתוקנות המשלבות כלי AI עם התחזות מתוחכמת, כאשר המטרה הממוקדת היא לייצר מציאות אלטרנטיבית הכוללת דיווחים כוזבים על מספר עצום של הרוגים, קריסה מערכתית של ההנהגה, תמונות הרס מומצאות ודיווחים על עזיבה המונית של אזרחים.

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

רשתות "חדשות" בעלות שמות בינלאומיים "הטיפשים האלו": טראמפ מגיב בזעם על הביקורת החריפה נגדו בנוגע להסכם יוסי נכטיגל | 11:45 השיטה האיראנית פועלת בתיאום מרשים. מדובר ברשתות "חדשות" בעלות שמות בינלאומיים, כמו פרופיל ה-AI "American News", המפרסם מאות סרטונים מעובדים. החשבונות הללו, שצברו מיליוני צפיות, פועלים בשיתוף פעולה הדוק כדי להעניק אמינות זה לזה, ובכך מקשים על הפלטפורמות ועל המשתמשים לזהות שמדובר במניפולציה עוינת. רשת X מהווה את זירת הקרב המרכזית בשל מדיניות הבקרה המקלה שלה, בעוד שבפייסבוק ובאינסטגרם המאמצים מוגבלים יותר. הדוח מצביע על כך שהאיראנים מנצלים את החופש היחסי ברשת X כדי להפיץ תכנים מטעים בהיקף חסר תקדים. "ניסיון שיטתי להשפיע על דעת הקהל" "מדובר בניסיון איראני שיטתי להשפיע על דעת הקהל בישראל באמצעות חדירה לשיח הפנים-ישראלי", מסר שר התפוצות, עמיחי שיקלי, שהוביל את החשיפה. "הם פועלים לערער את אמון הציבור, לייצר דה-מורליזציה ולהעמיק שסעים חברתיים. הניסיונות הללו לא יצליחו לשבור את רוחו של העם בישראל, שהוכיח חוסן אדיר גם בשעות הקשות ביותר".

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

מנכ"ל המשרד, אבי כהן סקלי, חידד את החומרה: "בשונה ממחקרים קודמים שזיהו ניסיונות דה-לגיטימציה של ישראל בעולם, המטרה הנוכחית היא פנימית ומובהקת – מניפולציה על השיח הישראלי כדי להחליש ולפלג את העם". המידע המלא הועבר לגורמי הביטחון המוסמכים להמשך סיכול.

האחריות עוברת לידיים שלכם

כעת, כאשר הרשתות הללו כבר פועלות במלוא העוצמה, האחריות לערנות בסינון התכנים עוברת ישירות לידי הציבור. כל שיתוף של פוסט לא מאומת הוא ניצחון קטן של המכונה האיראנית. על הציבור לנקוט משנה זהירות בבדיקת מקורות המידע ולהימנע משיתוף תכנים חשודים.

הדוח מצטרף לשורה של אזהרות שפרסם משרד התפוצות בחודשים האחרונים, ובהן התייחסויות לניסיונות איראניים להשפיע על המשא ומתן עם ארצות הברית והיערכות לגל מחאות אנטי ישראליות בעולם. המשרד ממשיך לעקוב אחר התפתחויות אלו ולעדכן את הציבור בהתאם.