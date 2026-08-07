חמישה חודשים אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השיק את המערכה הצבאית נגד איראן במטרה למנוע ממנה לפתח נשק גרעיני, מתברר כי התוכנית הגרעינית האיראנית אמנם נפגעה אך לא הושמדה. על פי הערכות מומחים ודיווחי מודיעין אמריקניים, כפי שפורסמו ב'ניו יורק טיימס', טהראן עדיין שומרת על יכולת משמעותית לפתח פצצות אטום תוך זמן קצר יחסית.

הסיבה המרכזית לכך היא שאיראן מנעה מפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) גישה לאתרים הרגישים ביותר שלה - צעד שהפך לנושא מרכזי בכל משא ומתן עתידי לסיום המערכה. בהיעדר פיקוח בינלאומי, המיקום המדויק והמצב של מלאי האורניום המועשר של איראן נותרים בערפל. מלאי אורניום מועשר שנותר בידי איראן על פי הערכת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מחודש פברואר האחרון, איראן החזיקה במלאי של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים - כמות המספיקה לייצור תשע עד עשר פצצות אטום תוך מספר שבועות של עיבוד נוסף. רוב המלאי מאוחסן במתחם אספהאן, העיר העתיקה שבה מרוכזת פעילות גרעינית איראנית נרחבת. מתחם אספהאן ספג נזקים כבדים במהלך התקיפות האמריקאיות והישראליות ביוני 2025. שני מתקנים להמרה והעשרת אורניום נפגעו באופן משמעותי, אך על פי דיווחי ה-Iran Nuclear Monitor - פרסום מעקב של המועצה האירופית ליחסי חוץ - המלאי עצמו ככל הנראה נותר במקום. גורמי מודיעין אמריקניים קבעו כי לאיראן עדיין יש גישה למלאי, אם כי דרך נקודת כניסה צרה מאוד, והוא נמצא תחת מעקב אמריקני מתמיד. אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 נתנז: האתר הגדול שנפגע חלקית מתקן נתנז, אתר ההעשרה הגדול ביותר של איראן, הוא עוד נקודה קריטית בתמונה. המתקן, שאיראן לא דיווחה עליו לפקחים הבינלאומיים עד שנחשף על ידי אנשי אופוזיציה ב-2002, פועל ברובו מתחת לפני הקרקע. החלק העילי של המתקן ספג נזקים חמורים בתקיפות יוני 2025, ובמרץ השנה דווח על פגיעות בכניסות למתקן התת-קרקעי - צעד שעשוי היה מיועד לקבור את המלאים שם. רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ציין כי חלק קטן יותר מהאורניום המועשר עשוי להימצא במתקן נתנז. כקילומטר מנתנץ נמצא הר פיקאקס - אתר שגורמים איראניים הכריזו עליו ב-2020 כמיועד לבניית צנטריפוגות, קבור עמוק מתחת לאדמה כדי לעמוד בפני פצצות חודרות בונקרים. תמונות לוויין מראות כי הבנייה באתר נמשכה גם לאחר התקיפות ביוני 2025. טראמפ איים שוב ושוב להפציץ את הר פיקאקס, אך עד כה נמנע מכך.

נשק סיני מתוחכם בדרך לאיראן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה המרכזי של סין, CCTV-1 )

פורדו: האתר המוגן שנפגע קשות

מתקן פורדו, שנחשב לאתר ההעשרה המוגן והמתקדם ביותר של איראן, היה יעד מרכזי בתקיפות. המתקן, הקבור עמוק מתחת לאדמה, ספג פגיעה קשה ממטח של 12 פצצות ענק ביוני 2025, ועל פי הערכות מודיעין אמריקניות משנה שעברה - עשוי להיות מושבת לחלוטין.

ארבע הכניסות למתקן נותרו קבורות תחת הריסות מהתקיפות של 2025 לפחות עד אמצע מאי, כך עולה מניתוח שפרסם המכון למדע וביטחון בינלאומי בוושינגטון ביוני. תמונות לוויין שצולמו באותה תקופה הראו כי איראן הוסיפה מכשולים בכבישים המובילים לכניסות המנהרות הקבורות - אולי כדי להאט התקפה פוטנציאלית נוספת. המכון קבע כי התקיפות על פורדו במהלך המערכה השנה התמקדו בעיקר במערכות ההגנה האווירית ובמרכז מחקר סמוך.

"היכולת עדיין קיימת"

איראן ממשיכה להתעקש כי תוכניתה הגרעינית היא למטרות שלום בלבד, אך מאמציה להעשיר אורניום לרמות הקרובות לדרגת נשק ולהתחמק מפקחים בינלאומיים מעוררים דאגה מתמשכת. עד לאחרונה, באפריל, טראמפ עצמו התעקש כי ממשלו "השמידה" את התוכנית הגרעינית של איראן.

גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית, אמר בראיון לרשת CBS באביב כי "אי אפשר להכחיש שהדבר באמת דחק את התוכנית לאחור באופן משמעותי". אולם הוא הוסיף: "ברגע שהמאמץ הצבאי יגיע לסיומו, עדיין נירש מספר נושאים מרכזיים שהיו במרכז כל זה".

ג'יימס אקטון, פיזיקאי ואנליסט איראן במכון קרנגי לשלום בינלאומי, העריך כי מספיק מהתוכנית הגרעינית של איראן עדיין קיים כדי שאם תישאר ללא הפרעה, "הייתי מעריך שהם יכולים לייצר פצצה תוך פחות משנה בשלב זה, אולי הרבה פחות משנה".

אלי גרנמיה, מחברת ה-Iran Nuclear Monitor, נמנעה מלקבוע ציר זמן מדויק ליכולת השיקום של איראן. עם זאת, היא כתבה בניתוח האחרון שלה: "ללא מעקב, איראן יכולה להעשיר במהירות את מלאי האורניום הקיים שלה לדרגת נשק".

דריל ג' קימבול, המנכ"ל של ארגון Arms Control Association, כתב בניתוח שפורסם לאחרונה כי מדיניות "הלחץ המרבי" של טראמפ והרפתקאות הצבאיות שלו "לא הצליחו, ואינן יכולות, להשמיד את יכולת הנשק הגרעיני של איראן".

טראמפ מסר השבוע כי הוא מעורב באופן אישי במשא ומתן עם איראן וכי הסכם עשוי להיחתם בקרוב. עם זאת, כל הסכם עתידי יצטרך להתמודד עם השאלה המרכזית: מה עלה בגורל התוכנית הגרעינית האיראנית, ואיך ניתן יהיה לפקח עליה ללא גישה מלאה לאתרים הרגישים.