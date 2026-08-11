הפרלמנט הלבנוני אישר היום ברוב קולות חוק היסטורי המבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה במקביל להמשך כהונת חיזבאללה בפרלמנט.

על פי החוק החדש שעבר בבית המחוקקים בביירות, עונש המוות יוחלף בעונש של מאסר עולם המלווה בעבודות פרך מוחמרות.

שר המשפטים הלבנוני, עאדל נסאר, אשר נכח באולם הפרלמנט בעת ההצבעה, בירך על החלטת המחוקקים ואמר כי מדובר ב-"צעד היסטורי" עבור המדינה. בארגוני זכויות האדם הבינלאומיים בירכו בחום על החקיקה החדשה והגדירו אותה כהישג משמעותי במאבק העולמי נגד עונש המוות.

מנהלת המזרח התיכון ואפריקה בארגון אמנסטי אינטרנשיונל, היבה מוראייף, מסרה כי ההחלטה מהווה "אבן דרך משמעותית וניצחון לזכויות האדם במדינה". לדבריה, "לאחר יותר משני עשורים ללא הוצאות להורג, הצעד של היום הופך הפסקה ארעית בהוצאות להורג להגנה משפטית מתמשכת המבטיחה את הזכות לחיים ומציבה את לבנון בשורה אחת עם המגמה העולמית לקראת ביטול העונש".

חוקר לבנון בארגון Human Rights Watch, רמזי קייס, ציין כי "למרות הקפאה בלתי רשמית של השימוש בעונש המוות במשך שני העשורים האחרונים, לבנון צריכה ללכת צעד נוסף קדימה ולהצהיר על נתק מוחלט מהפרקטיקה האכזרית הזו".

מאז שנת 2004 לא בוצעו הוצאות להורג בלבנון, אך בתי המשפט המשיכו לגזור עונשי מוות וערב אישור החוק שהו 85 נידונים בבתי הכלא. אישור החוק הושג למרות התנגדות עזה מצד סיעת חיזבאללה בפרלמנט, אשר חבריה היו היחידים שהתנגדו למהלך. במהלך הדיונים ואף בעת ההצבעה נרשמו עימותים מתוחים באולם, שגרמו לנציגי ארגון הטרור לנטוש את הישיבה במחאה על העברת החוק.

שר החוץ הצרפתי טען כי לבנון היא "הראשונה" במזרח התיכון המבטלת את עונש המוות. בישראל אמנם לא מתבצע בפועל עונש מוות, אולם האפשרות קיימת בחוק.

"לבנון הופכת היום למדינה הראשונה במזרח התיכון שבוטלה בה עונש המוות.

אני מברך על ההצבעה ההיסטורית והאמיצה של הפרלמנט הלבנוני, המראה שלבנון, למרות הניסיונות שהיא עוברת, שומרת על קול ייחודי באזור, והיא נותרת דוגמה בזכות יכולתה להחיות את הערכים הדמוקרטיים והחירויות שעומדים בבסיס קיומה.

זו הייתה ההתחייבות שניתנה בפריז לפני חודש במהלך הקונגרס העולמי התשיעי נגד עונש המוות: היא קוימה.

למרות שנותר עוד הרבה לעשות בדרך לשלום ולרפורמות, לבנון והעם הלבנוני יכולים לסמוך על התמיכה הבלתי מעורערת של צרפת."