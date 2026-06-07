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הסוף לאנונימיות?

עיני צוקרברג צופות: טכנולוגיית זיהוי הפנים המפחידה שמטא הסתירה במשקפיים

מהיום, כשאתם הולכים ברחוב, המשקפיים שלכם יכולים ללחוש לכם בדיוק מי האדם שעומד מולכם - עוד לפני שהחלפתם מילה | הקוד הטכנולוגי המהפכני והמעורר מחלוקת הזה כבר הושתל בשקט במיליוני משקפיים חכמות, והוא מוכן לפעולה ברגע שמטא תחליט ללחוץ על הכפתור (חדשות בעולם)

אילוסטרציה צוקרברג והמקשפיים החכמים (צילום: רשתות חברתיות)

חקירה של מגזין Wired חשפה כי חברת (Meta) הטמיעה בתוך אפליקציית Meta AI קוד חשאי תחת השם "NameTag", המיועד למשקפיים החכמים שלה.

המערכת מסוגלת לזהות פנים של אנשים שנקלטו במצלמת המשקפיים, ליצור להם "חתימה ביומטרית" ולהשוות אותה למאגר מידע, כך שהלובש יקבל התראה מיידית על זהות האדם שמולו.

לפי הדיווחים, הקוד כבר כולל שלושה מודלים של בינה מלאכותית שכבר נמצאים על מכשירי המשתמשים: אחד שמזהה פנים, אחד שגוזר את התמונה ואחד שהופך אותה לנתונים ביומטריים. חוקרי אבטחה שבדקו את הממצאים טוענים כי האפליקציה כמעט מוכנה להפעלה מלאה.

, מצדה, מנסה להרגיע את הרוחות וטוענת כי היא רק "בוחנת את סוגי התכונות הללו" וכי טרם התקבלה החלטה סופית על השקתם. החברה הצהירה באופן חד-משמעי: "איננו בונים מאגר פנים מרכזי".

עם זאת, נחשף מזכר פנימי שהציע לשחרר את הטכנולוגיה דווקא בזמן "סביבה פוליטית דינמית", כשהמשאבים של ארגוני הפרטיות יהיו מופנים למקומות אחרים.

החשיפה מעוררת סערה בקרב פעילי פרטיות. כ-70 ארגונים, בהם ה-ACLU, כבר קראו למטא לעצור את התוכנית מחשש שהיא תעניק כלי מסוכן לעוקבים, מטרידנים וסוכנויות ממשלתיות.

עבור מטא, לא מדובר בפעם הראשונה שהיא מסתבכת עם נתונים ביומטריים; בעבר היא כבר שילמה קנסות עתק על איסוף מידע ללא הסכמה, והבטיחה למחוק מאגרי מידע של מיליארדי אנשים. האם היא בדרך לעשות זאת שוב? נראה שחלק מהרגלים קשה לשנות.

פייסבוקמארק צוקרברגמשקפייםמטאמשקפיים חכמים
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