2.5 טון פלדה: פצצת הענק שריסקה את הבונקרים באיראן

בעוד המתיחות במצר הורמוז מגיעה לשיא חסר תקדים, הצבא האמריקאי חשף את אחד מנשקיו המתקדמים ביותר: פצצת ה-GBU-72 במשקל 2.5 טון, שהוטלה לראשונה במסגרת מבצע "זעם אפי" (Operation Epic Fury). הפצצה, המורכבת מפלדה וחומר נפץ בכמויות עצומות, הושלכה ממטוסי F-15E והשמידה תשתיות טילים מבוצרות שנחצבו עמוק בבטן האדמה האיראנית.

המסר האמריקאי למשמרות המהפכה ברור ונחרץ: אין בונקר שיכול לעמוד מול היכולות ההתקפיות של ארה"ב. הפצצה החדשה, שפותחה במיוחד לחדירה לעומקים גדולים, מסמנת שינוי משמעותי ביכולת התקיפה האמריקאית במזרח התיכון. כידוע, איראן השקיעה משאבים עצומים בבניית מתקנים תת-קרקעיים מבוצרים, אך הנשק החדש מוכיח כי גם אלו אינם חסינים.

נושאות המטוסים של ארה"ב בפעילות במפרץ ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב. )

מגפיים על הקרקע: האם ארה"ב מתכוננת לפשיטה יבשתית?

הפריסה האמריקאית הנוכחית, הכוללת אלפי לוחמי מארינס שנשלחו לאזור, מעוררת שאלות לגבי התכניות האסטרטגיות של הפנטגון. גורמי ביטחון מעריכים כי ארה"ב נערכת לאפשרות של פעולה קרקעית מוגבלת, שתכלול השמדת עמדות איראניות ספציפיות לאורך החוף.

המהלך מסמן שינוי דוקטרינרי: במקום להסתפק בעליונות אווירית בלבד, ארה"ב מציגה נכונות לשלב כוח יבשתי בפעולות. זהו מסר ברור לטהראן – וושינגטון מוכנה לכל תרחיש, כולל פעולות קרקעיות אם יידרש. כפי שדווח בכיכר, הצי האמריקאי כבר מתמודד עם איום המוקשים הימיים האיראניים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

יצוין כי המערכה במצר הורמוז מתנהלת במקביל למאמצים הדיפלומטיים, אך הפריסה הצבאית המסיבית מעידה על נחישות אמריקאית להבטיח את חופש השיט בכל מחיר.

המשמעות עבור ישראל ברורה: המערב מוכן להגן על האינטרסים החיוניים שלו, גם אם הדבר דורש שימוש בכוח צבאי נרחב.

המבצע "זעם אפי" ממשיך להתפתח, והעולם עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות במצר הקריטי. עוד יעודכן.