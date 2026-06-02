כינת האיילים, זבוב טפילי הניזון מדם יונקים, עוברת שינוי קיצוני באורח חייה לאחר מציאת פונדקאי - שינוי שמוביל גם לוויתור חלקי על חוש הראייה. מחקר חדש שפורסם בכתב העת Journal of Experimental Biology חושף כיצד חרק זה מפחית את רגישות מערכת הראייה שלו לאחר נחיתה על פונדקאי, כחלק מהתאמה לחיים טפיליים.

החוקרים מאוניברסיטת אבריסטווית' שבבריטניה ומאוניברסיטת פירנצה באיטליה בחנו את כינת האיילים (Lipoptena andaluciensis), זן הנפוץ באירופה, אסיה ואפריקה. בשלב הראשון של חייה, הכינה היא זבוב מעופף המחפש מארח - בדרך כלל איילים, אך לעיתים גם בני אדם - באמצעות מערכת ראייה מפותחת.

אלא שברגע שהיא נוחתת על גוף הפונדקאי, מתחולל שינוי דרמטי: הכינה משילה את כנפיה באופן בלתי הפיך, ומתחילה חיים חדשים כטפיל זוחל הניזון מדם בתוך פרוותו של המארח. במקביל, כך עולה מהמחקר, פעילות הגנים האחראים לראייה - אופסינים - יורדת בכמחצית.

בשלב המעופף, מערכת הראייה של כינת האיילים דומה לזו של זבוב הצה-צה האפריקאי, הידוע ביכולתו לאתר פונדקאים ממרחק. שני המינים חולקים חמישה סוגי אופסינים מרכזיים, המאפשרים זיהוי יעיל של סביבה ותנועה. אך לאחר איבוד הכנפיים, מערכת זו "מונמכת" משמעותית.

לדברי ד"ר רוג'ר סנטר, ממובילי המחקר, אין מדובר באובדן מוחלט של הראייה, אלא בצמצום פונקציונלי: "נראה שהחרק מקריב חלק מיכולת הראייה שלו כדי לחסוך אנרגיה, אותה הוא מפנה לעיכול ולהתרבות."

הממצאים מצביעים על עיקרון רחב יותר בעולם הטפילים: כאשר יכולת מסוימת - כמו ראייה - כבר אינה חיונית להישרדות, הם מוכנים לצמצם אותה לטובת ניצול יעיל יותר של משאבים. עבור כינת האיילים, ברגע שהפונדקאי נמצא, אין עוד צורך "לראות" את העולם.

הבנה עמוקה יותר של האופן שבו טפילים כמו כינת האיילים משנים את מערכות החישה שלהם עשויה בעתיד לסייע בפיתוח שיטות ניטור והדברה יעילות יותר - במיוחד עבור חרקים מוצצי דם בעלי השפעה על חיות בר ואף על בני אדם.