בפריצת דרך מדעית יוצאת דופן, חוקרים מאוניברסיטת לונד שבשבדיה הצליחו לפענח את הגנום של אחד ממיני זבובי הפרי החריגים ביותר שהתגלו אי פעם - מין שטורף חרקים אחרים וחי את רוב חייו במים זורמים.

המין, Drosophila enhydrobia, לא נצפה בטבע מאז שנת 1981, והידע עליו היה מוגבל ביותר. כדי להתגבר על המחסור בדגימות חיות, פנו החוקרים לאוסף מוזיאוני בציריך, שם נשמר פרט יחיד של הזבוב כשהוא מוצמד לסיכה. באמצעות טכנולוגיות ריצוף מתקדמות הצליחו להפיק ממנו DNA מבלי לפגוע בדגימה - ולהרכיב גנום כמעט מלא.

הממצאים, שפורסמו בכתב העת Current Biology, מצביעים על כך שהמין אינו חריג לחלוטין, אלא שייך לקבוצה של זבובים הקשורים לסביבות לחות ומימיות בדרום אסיה. עם זאת, אורח חייו - כטורף מימי - מהווה הקצנה יוצאת דופן של תכונות קיימות.

הניתוח הגנטי חשף תהליך של "ייעול גנומי": הזבוב איבד משפחות של גנים הקשורים לחוש הריח, הטעם ולחילוף חומרים אופייני לזבובי פרי, אך במקביל שיפר והתאים את הגנים שנותרו לצרכים של סביבה מימית. התוצאה היא אורגניזם עם פחות "כלים", אך כאלה שמדויקים במיוחד לתפקידו האקולוגי.

מלבד מלהעניק הסבר תופעה, המחקר מדגיש את חשיבותם של אוספי טבע היסטוריים: דגימות שנאספו לפני עשרות שנים עשויות להפוך לאוצר מדעי בעידן של טכנולוגיות מתקדמות.

"התחלנו רק לגרד את פני השטח של מה שמסתתר במוזיאונים," אמר ראש צוות המחקר, פרופ' מרקוס סטנסמיר. "בעתיד, הם עשויים להיות מפתח להבנת זנים שונים של בעי חיים וגם לתגובה של מינים לשינויים סביבתיים."