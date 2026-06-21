בעל מסעדה שפרש חשף סוד בן 40 שנה שהדהים את הלקוחות 

סיפור ישן על מסעדה משפחתית בארצות הברית הפך בימים האחרונים לוויראלי מחדש ברשתות החברתיות, לאחר שגולשים רבים הופתעו מהדרך בה בחר בעל העסק להיפרד מלקוחותיו הנאמנים.

מדובר במסעדת Gyro II, שפעלה במשך 45 שנים והייתה מוכרת במיוחד בזכות רוטב לבן ייחודי שהוגש לצד מנותיה. מתכונו של הרוטב נשמר בסוד לאורך עשרות שנים.

עם סגירת המסעדה בשנת 2017, החליט הבעלים שלא לקחת עמו את הסוד לקבר. בהודעת פרידה שפרסם ללקוחות הוא הודה להם על התמיכה לאורך השנים וחשף לראשונה את המתכון המלא לרוטב המפורסם, שהיה אחד מסימני ההיכר של המקום. המתכון אגב כלל ארבעה מרכיבים בלבד: מיונז, חומץ, סוכר ושמיר.

התמונה של הודעת הפרידה והמתכון צולמה בעת סגירת המסעדה, אך בשבועות האחרונים פורסמה מחדש ברשתות החברתיות וצברה עניין רב.

אלפי גולשים שיתפו את הסיפור, ורבים שיבחו את החלטתו של בעל המסעדה לחלוק את המתכון עם הציבור - במקום לשמור עליו בסוד גם לאחר סיום פעילות העסק.