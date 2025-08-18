רוסיה חוזרת לנוגה: אושרה תוכנית לשליחת גשושית חלל לכוכב הלכת

רוסיה אישרה תחת תוכנית החלל הלאומית שלה תקציב מלא והתחייבות ממשלתית לביצוע משימת וֶנֵרָה-דִי (Venera-D) אל כוכב הלכת נוגה (ונוס) עד שנת 2036. מדובר בקאמבק לאחר הפסקה ארוכה ממשימות מחקר פלנטריות, ומסמנת את חזרתה של רוסיה לתחום מחקר כוכבי הלכת אחרי עשורים בהם הפעילות התמקדה במסלול סביב כדור-הארץ ובמשימות לירח.

עיצוב רב-רכיבים: תכנון חדשני ומשולב

המשימה תכלול שלושה רכיבים עיקריים - גשושית מסלול שתבחן את האטמוספירה וההקשר הפלזמי של נוגה, נחתת שתנחת ותתמודד עם תנאי פני השטח הקיצוניים (טמפרטורות של יותר מ-462°C ולחצים של 90 בר), ובלון-חישה שישט באטמוספירה ויספק מידע על הדינמיקה וההרכב שלה. יחד, מסוגלת הארכיטקטורה המשולבת לספק תמונה מלאה של תהליכים בכוכב הלכת.

שלב התכנון הארוך צפוי להתחיל בינואר 2026 ובו תהיה מעורבות הדוקה של מפעל החלל לבוצ'קין, שבנה בעבר את גשושיות ונרה הסובייטיות המיתולוגיות.

חלון השיגור: בין 2034 ל-2036

לפי מדענים במכון המחקר של האקדמיה הרוסית למדעים, השיגור מתוכנן להתקיים בין השנים 2034 ל-2036, בהתאם לקצב ההתקדמות הטכנולוגית ולמועדים האופטימליים ליציאה לנוגה. מדובר בציון דרך שיחפוף ל-55 שנה לנחיתה ההיסטורית של Venera-7, הגשושית הראשונה שנחתה בהצלחה על-פני נוגה בשנת 1970.

מדוע כעת? התחדשות שאפתנית

המשימה סבלה בעבר מדחיות, כולל עקב סנקציות בינלאומיות וסיום שיתופי פעולה אמריקאיים, אך לאחרונה התקבלה החלטה ברמת ממשלתית להוציא אותה לפועל. המדענים הרוסיים מדגישים: "המימון סגור, וההחלטה התקבלה - הפרויקט עומד לצאת לדרך".

רוסיה מציינת במהלך זה חזרה אמיתית לזירה הפלנטרית ופתיחת עידן מחקר חדש בכוכב הלכת ונוס, עם דגש על פענוח תהליכים אקלימיים, אפשרות לקיום חיים מיקרוביאליים בעננים, ומורשת חלוצית מדור הוונרה הסובייטי.