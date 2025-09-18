באסם נעים ( צילום: צילום מסך )

בכיר בארגון חמאס מבהיר כי כרגע אין כוונה לפתוח במשא ומתן לסיום הלחימה בעזה. בריאיון לערוץ הקטרי "אל-ערבי", טען באסם נעים, בכיר בארגון, כי "כעת אינו הזמן לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה בעזה וכי כרגע אין מגעים עם הנהגת חמאס".

לדבריו, "מדיניות ישראל של איום בהמשך הלחימה והמשך החיסולים מפריעה לכל אפשרות לשיחות ולהסכמות". נעים הדגיש כי פעולות הצבא הישראלי והתקיפות המתמשכות מקשות על כל יוזמה דיפלומטית ועלולות להחריף את המצב בשטח. ההתבטאויות מגיעות ברקע מציאות ביטחונית מתוחה, שבה מתקיימות פעולות צבאיות והסלמה עקבית במערכה על עזה. ההצהרה של בכיר חמאס מסמנת תקופה של עימות ממושך ויוצרת סימן שאלה גדול לגבי האפשרות להקפאת אש או הסדרה זמנית של הסכסוך.

ראזי חאמד ( צילום: צילום מסך )

ראזי חמד, אחד מבכירי חמאס שהיה יעד לתקיפה בקטר, התייצב אתמול (רביעי) גם הוא בפנים גלויות מול מצלמות אל-ג'זירה והטיח ביקורת חריפה כלפי ישראל וארצות הברית.

לדבריו, "ישראל יצאה מכלל שליטה. לא רק אנחנו מטרה – אלא כל האומה האיסלאמית".

חמד הוסיף גם על מעמד ארה"ב: "האמריקנים לא אמינים. הם אף פעם לא מכבדים את מילתם והם משנים ומעדכנים את ההצעות שלהם לפי מה האינטרס הישראלי. הם שותפים לרצח העם המתמשך".

המחבל הבכיר גם מתח ביקורת כלפי טראמפ בנוגעת לתקיפות בקטר: "הם הגישו את ההצעה האחרונה וכשחמאס דן בה – טראמפ נתן את האישור להפציץ בקטר".

בכיר חמאס ( צילום מסך מתוך אל ג'זירה )

גם טאהר א-נונו, בכיר חמאס שעל פי הדיווחים בשבוע שעבר היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר דוחא, הופיע בתחילת השבוע (ראשון) לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה. א-נונו שימש כיועצו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה שחוסל בטהראן על-ידי ישראל ביולי שנה שעברה.