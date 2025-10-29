כיכר השבת
דו"ח חדש חושף

בגלל משפיעני רשת: תוך כעשור יכחדו כל השבטים הילידיים בעולם

דוח מחקרי חושף: תאגידים, כריתת יערות, כורי זהב ואפילו משפיעני רשת מסכנים את קיומם של כמעט 200 קבוצות ילידיות מבודדות מסביב לעולם | פעילי זכויות מזהירים - ההתערבות מבחוץ עלולה לגרום למוות המוני ולהרס תרבויות עתיקות (בעולם)

שבטים מבודדים בברזיל רואים לראשונה מסוק מעל הכפר שלהם (צילום: Agência de Notícias do Acre: Gleilson Miranda / Governo do Acre)

גופי זכויות אדם מפרסמים אזהרה חמורה לפיה כמחצית מהשבטים הילידיים ברחבי העולם שטרם יצרו מגע מתמשך עם הציוויליזציה המערבית, עלולים להימחק עד שנת 2035, זאת על רקע גל הולך וגובר של פלישות מצד תאגידים, יזמי טבע ומשפיעני רשת המחפשים תוכן ויראלי למדיה החברתית.

על-פי דוח מקיף של Survival International, שאותרו במסגרתו 196 קבוצות מבודדות בעשר מדינות – 95% מהן באגן האמזונס – השבטים הללו חיים תחת סכנת השמדה "שקטה" שמתרחשת הרחק מעין הציבור. הדוח קובע כי כ-65% מהקהילות חשופות לאיומי כריתת יערות מסחרית, 40% נתקלים באיומי כרייה וחיפוש מתכות יקרות, וכשליש מאוימים בשל פשיעה מאורגנת, הברחות סמים וכרייה בלתי חוקית. פעילות חקלאית תעשייתית, בעיקר בגידול בקר, פוגעת בכ-20% מהשבטים.

"אנו עדים למה שניתן לכנות־ ג'נוסייד שקט – טלוויזיה לא מדווחת, עיתונאים לא מגיעים, והטרגדיה מתרחשת במקומות נסתרים מעין הציבור," אמרה פיונה ווטסון, ראשת תחום מחקר ושת"פ בארגון.

המצב חמור במיוחד בברזיל - המדינה בעלת ריכוז השבטים המבודדים הגבוה בעולם. בימים האחרונים התרחשו עימותים קטלניים בין כרתני עצים לשבט משקו פטירו בפרו, כאשר ארבעה כורתי עצים נהרגו באזור מגוריהם של בני השבט.

במקביל, מזהירים מומחים מתופעה חדשה ומדאיגה - משפיעני רשת המנסים ליזום "מגע ראשון" עם שבטים מבודדים, בניסיון להשיג תוכן מרגש או פרובוקטיבי - מבלי להתחשב בנזק שמפגש כזה יכול לגרום לשבטים המבודדים. במקרה מהעת האחרונה ניסה יוטיובר מאמריקה להגיע לאי הסנטינלים בהודו עם משקה קל וקוקוס - ונעצר על ידי הרשויות.

עיקר החשש נוגע למגע עם חיידקים ומחלות: לפי Survival International, חשיפה למחלות שכיחות עבור רוב העולם, כגון שפעת או חצבת, מובילה במקרים רבים לכך שמחצית מבני השבט נפטרים כבר בשנה הראשונה שלאחר המפגש, בשל היעדר חיסון טבעי וגישת בריאות בסיסית.

המסקנה מהדוח ברורה: ללא התערבות מהירה ויעילה – שמירה מוחלטת על האדמות, אכיפת חוקים וניטור פלישות – העולם יעמוד בפני אובדן תרבויות ייחודיות שמשמשות כזכר היחיד שנותר לעת העתיקה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר