בגלל משפיעני רשת: תוך כעשור יכחדו כל השבטים הילידיים בעולם

גופי זכויות אדם מפרסמים אזהרה חמורה לפיה כמחצית מהשבטים הילידיים ברחבי העולם שטרם יצרו מגע מתמשך עם הציוויליזציה המערבית, עלולים להימחק עד שנת 2035, זאת על רקע גל הולך וגובר של פלישות מצד תאגידים, יזמי טבע ומשפיעני רשת המחפשים תוכן ויראלי למדיה החברתית.

על-פי דוח מקיף של Survival International, שאותרו במסגרתו 196 קבוצות מבודדות בעשר מדינות – 95% מהן באגן האמזונס – השבטים הללו חיים תחת סכנת השמדה "שקטה" שמתרחשת הרחק מעין הציבור. הדוח קובע כי כ-65% מהקהילות חשופות לאיומי כריתת יערות מסחרית, 40% נתקלים באיומי כרייה וחיפוש מתכות יקרות, וכשליש מאוימים בשל פשיעה מאורגנת, הברחות סמים וכרייה בלתי חוקית. פעילות חקלאית תעשייתית, בעיקר בגידול בקר, פוגעת בכ-20% מהשבטים.

"אנו עדים למה שניתן לכנות־ ג'נוסייד שקט – טלוויזיה לא מדווחת, עיתונאים לא מגיעים, והטרגדיה מתרחשת במקומות נסתרים מעין הציבור," אמרה פיונה ווטסון, ראשת תחום מחקר ושת"פ בארגון.

המצב חמור במיוחד בברזיל - המדינה בעלת ריכוז השבטים המבודדים הגבוה בעולם. בימים האחרונים התרחשו עימותים קטלניים בין כרתני עצים לשבט משקו פטירו בפרו, כאשר ארבעה כורתי עצים נהרגו באזור מגוריהם של בני השבט.

במקביל, מזהירים מומחים מתופעה חדשה ומדאיגה - משפיעני רשת המנסים ליזום "מגע ראשון" עם שבטים מבודדים, בניסיון להשיג תוכן מרגש או פרובוקטיבי - מבלי להתחשב בנזק שמפגש כזה יכול לגרום לשבטים המבודדים. במקרה מהעת האחרונה ניסה יוטיובר מאמריקה להגיע לאי הסנטינלים בהודו עם משקה קל וקוקוס - ונעצר על ידי הרשויות.

עיקר החשש נוגע למגע עם חיידקים ומחלות: לפי Survival International, חשיפה למחלות שכיחות עבור רוב העולם, כגון שפעת או חצבת, מובילה במקרים רבים לכך שמחצית מבני השבט נפטרים כבר בשנה הראשונה שלאחר המפגש, בשל היעדר חיסון טבעי וגישת בריאות בסיסית.

המסקנה מהדוח ברורה: ללא התערבות מהירה ויעילה – שמירה מוחלטת על האדמות, אכיפת חוקים וניטור פלישות – העולם יעמוד בפני אובדן תרבויות ייחודיות שמשמשות כזכר היחיד שנותר לעת העתיקה.