מחפשים מרגלים מתוך הסרטון ( צילום: מסך )

בעיצומו של משבר כלכלי ותסיסה אזרחית בסין, טייוואן פותחת דלת דיגיטלית מאובטחת למי שמעוניין לשנות את השיטה מבפנים. בעקבות הצלחות דומות במערב, האי הדמוקרטי מזמין כעת את פקידי המעצמה השכנה להפוך למקורות מודיעין אנונימיים.

לשכת הביטחון הלאומי של טייוואן (NSB) השיקה ביום ראשון ערוץ דיווח מאובטח המיועד ישירות לאזרחי סין. לפי הודעת הלשכה, המהלך מגיע בתגובה למספר הולך וגדל של סינים שפנו מיוזמתם לרשויות בטייוואן בבקשה לספק מידע, כתוצאה מהידוק השליטה הפוליטית של בייג'ינג והקשיים הכלכליים הגוברים במדינה.

טייוואן מחלקת 9.8 מיליון מדריכי חירום לקראת פלישה אפשרית של סין ( צילום: מסך )

הטקטיקה החדשה אינה מקרית. גורמים רשמיים בטייוואן ציינו כי הם עוקבים אחרי שיטות עבודה שאומצו על ידי סוכנויות ביון מובילות בישראל, ארה"ב ובריטניה. בשנה האחרונה, למשל, פרסם ה-CIA סרטונים במנדרינית ברשתות החברתיות המזמינים פקידים סינים מתוסכלים ליצור קשר בטוח.

האתר החדש נפתח בסרטון תעמולה שהופק באמצעות בינה מלאכותית (AI), המציג פקיד ממשל סיני שצופה בחבריו לעבודה "נעלמים" באופן מסתורי. "הגיע הזמן לשינוי", אומר הקריין בסוף הסרטון בעוד הפקיד רוכש טלפון נייד חדש כדי ליצור קשר עם טייוואן. למרות שהאתר חסום בתוך סין, טייוואן בונה על השימוש הנרחב של אזרחי סין ב-VPN כדי לעקוף את חומות האש של המשטר.

הסרטון של טייוואן שפונה לאזרחים הסינים - צילום: רשתות חברתיות הסרטון של טייוואן שפונה לאזרחים הסינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:04

המהלך הטייוואני מגיע כתמונת מראה למאמצים של בייג'ינג; בשנת 2024 הכריזה סין על פלטפורמה משלה, בה אזרחים יכולים לדווח על "בדלנים" טייוואנים. בזמן שהמתח הצבאי גובר וטייוואן מבצעת תרגילי ירי חי לעבר סין, נראה כי המלחמה הבאה כבר מתרחשת במישור המודיעיני והפסיכולוגי.