'לא תועדה מעולם': פטרייה נדירה התגלתה במקרה ביער עתיק

הפטריה שנמצאה ( צילום: Liz Frost )

תגלית מפתיעה בלב יער עתיק בדרום אנגליה הצליחה לרגש לא רק חובבי טבע, אלא גם מדענים. פטרייה נדירה במיוחד, שמעולם לא תועדה קודם לכן בבריטניה, נמצאה במקרה במהלך טיול שגרתי.

הפטרייה, המכונה "לשונית אדמה בעלת בסיס כחול" ושמה המדעי Microglossum cyanobasis, התגלתה בשמורת הטבע קינגלי וייל (Kingley Vale) שבמחוז מערב סאסקס. מדובר באזור ייחודי המכיל עצי טקסוס מעונה עתיקים בני לפחות 500 שנה, הנחשבים לאחד מבתי הגידול העתיקים והשמורים באנגליה. את הגילוי ביצעה ליז פרוסט, בת 48, חובבת פטריות חובבנית מהעיירה סאות'בורן. לדבריה, היא הבחינה תחילה בשישה פרטים בלבד של הפטרייה, אך כאשר שבה למקום למחרת, גילתה 12 נוספים. "לא היה לי מושג שזו תהיה התצפית הראשונה אי פעם של המין הזה בבריטניה", סיפרה פרוסט. הפטרייה, שאינה ראויה למאכל, מתאפיינת בגודל קטן יחסית - בין 45 ל-55 מילימטרים - ובבסיס בגוון כחול-ירקרק יוצא דופן, שממנו נגזר גם שמה: "cyanobasis" פירושו "בסיס כחול".

הפטרייה הנדירה ( צילום: Liz Frost )

המין תועד לראשונה רק בשנת 2009 בספרד, והזיהוי הראשוני של פרוסט קיבל חיזוק כאשר העלתה תמונות לקבוצת פייסבוק של האגודה הבריטית למיקולוגיה. אחד החוקרים, שהיה מעורב בגילוי המקורי בספרד, הציע כי מדובר באותו מין. כדי לאשר את הזיהוי, בוצעה בדיקת ריצוף DNA - והתוצאה הייתה חד-משמעית: התאמה של 99% למין הנדיר.

לדברי פרוסט, אחת הסיבות לכך שהפטרייה לא התגלתה עד כה היא אופייה החמקמק. "קל מאוד לפספס אותה - היא קטנה מאוד ומשתלבת היטב בצבעי קרקעית היער", הסבירה.

מנהלת השמורה, רייצ'ל גאי מארגון Natural England, הדגישה כי עצם קיומה של הפטרייה במקום מעיד על איכות סביבתית גבוהה במיוחד. "הימצאותה מצביעה על קרקעות יער ותיקות ושדות דלים בחומרי הזנה - תנאים נדירים שהולכים ונעלמים", אמרה.

לדבריה, בתי גידול כאלה נמצאים בסכנה עקב פעילות אנושית כמו דישון, ניקוז, חריש ושינויים בשימושי קרקע.

התגלית לא רק מוסיפה פריט חדש לרשימת המינים בבריטניה, אלא גם מזכירה עד כמה עולם הטבע עדיין מלא בהפתעות - ולעיתים, כל מה שנדרש הוא עין סקרנית וטיפה מזל כדי לחשוף אותן.