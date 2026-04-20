לחשים, מלכים וקבלות לבירה: פוענחו לוחות חימר בני 4,000 שנה

לוח חרס בכתב יתדות עם לוח ליקוי ירח לשנים 731-317 לפנה"ס ( צילום: Trustees of the British Museum )

אוסף של לוחות חימר עתיקים, שחלקם בני יותר מ-4,000 שנה, פוענח לאחרונה לראשונה במלואו במסגרת פרויקט מחקר בינלאומי, לאחר ששכב במשך יותר ממאה שנה במחסני המוזיאון הלאומי של דנמרק. הלוחות, הכתובים בכתב היתדות ובשפות שנכחדו, מספקים הצצה נדירה לעולמות של דת, רפואה, פוליטיקה וחיי היומיום במזרח הקדום.

הפענוח בוצע במסגרת פרויקט "Hidden Treasures", שיתוף פעולה בין אוניברסיטת קופנהגן לבין המוזיאון הלאומי, ובמהלכו נותחו, תועדו והונגשו הלוחות גם בפלטפורמה הדיגיטלית הבינלאומית Cuneiform Digital Library Initiative. אחד הממצאים הבולטים הוא טקסט המתאר טקס נגד כישוף מן העיר חמה שבסוריה, המתוארך לכ-720 לפנה"ס. לפי הכתוב, הטקס כלל שריפת דמויות שעווה וחימר במהלך לילה שלם, תוך כדי אמירת לחשים בידי מכשף. מטרת הטקס הייתה להגן על המלך מפני סכנות פוליטיות ואסונות. לדברי האשורולוג (מומחה למזרח הקדום) טרואלס פאנק ארבול מאוניברסיטת קופנהגן, "מדובר בטקס שהיה בעל חשיבות עצומה לשלטון המלכותי, שכן יוחסה לו היכולת להדוף איומים כמו חוסר יציבות פוליטית".

לוח חרס בכתב יתדות עם טבלת ליקויי ירח לשנים 609–447 לפני הספירה ( צילום: Trustees of the British Museum )

לצד הטקסטים המאגיים, זיהו החוקרים גם עותק של רשימת מלכים שומרית קדומה, הכוללת שליטים מהתקופה שלפני המבול המקראי - ובהם גם אזכור למלך האגדי גילגמש. "זהו אחד השרידים הבודדים המרמזים שאולי לדמותו של גילגמש יש בסיס היסטורי", ציין ארבול.

האוסף כולל גם מכתבים דיפלומטיים בין שליט מקומי לבין מלך אשורי מהמאה ה-18 לפנה"ס, שנמצאו בחפירות בעיר תל שמשרה שבצפון עיראק. לצד אלה נמצאו גם מסמכים מנהליים שגרתיים יותר, בהם רשימות כוח אדם, חשבונות - ואפילו קבלה עתיקה לבירה.

רבים מהלוחות הגיעו למוזיאון בשנת 1939, כתרומה של האשורולוג תורקילד יאקובסן, ונשמרו מאז ללא מחקר מעמיק. רק כעת, הודות לטכנולוגיות דיגיטליות ושיתופי פעולה אקדמיים, ניתן היה לחשוף את תוכנם.

החוקרים מדגישים כי חשיבות האוסף נובעת גם מייחודו הגאוגרפי: טקסטים מאזור חמה, במיוחד בתחומי הרפואה והכישוף, כמעט שלא שרדו עד ימינו - מה שהופך את הממצאים לנדירים במיוחד.

הפרויקט נתמך על ידי מספר קרנות, בהן קרן קרלסברג, קרן אוגוסטינוס וקרן אדובבה, ומהווה תרומה משמעותית לחקר התרבויות העתיקות של מסופוטמיה והלבנט.