קווין או'לירי עם התכשיט היוקרתי ( עמוד האינסטגרם של קווין או'לירי )

קווין או'לירי, איש העסקים וכוכב תוכנית הכרישים האמריקאית ("Shark Tank"), רגיל למשוך תשומת לב, אך הפעם הוא הצליח להדהים אפילו את עולם הסלבריטאים. בטקס פרסים אליו הוזמן הוא הגיע כשהוא עונד סביב צווארו כרטיס אספנות ייחודי של שחקני הכדורסל המפורסמים מייקל ג'ורדן וקובי בראיינט, הנחשב לאחד מפריטי הספורט הנדירים והמבוקשים בעולם.

הכרטיס, מסוג Dual Logoman Autographs מסדרת Upper Deck Exquisite, כולל חלקים מקוריים מלוגו ה-NBA שהופיעו על גופיות המשחק של שני הכוכבים וחתימותיהם המקוריות. לאחר מותו הטרגי של בראיינט בתאונת מסוק, מדובר למעשה בכרטיס יחיד מסוגו שלא ניתן יהיה לשחזר או ליצור מחדש בעתיד. או'לירי היה חלק מקבוצת משקיעים שרכשה את הכרטיס במכירה פומבית של Heritage Auctions תמורת 12.93 מיליון דולר, סכום שהפך אותו לאחד מכרטיסי הספורט היקרים שנמכרו אי פעם. מאז, לטענת מומחים בשוק האספנות, ערכו כבר זינק לכ-20 מיליון דולר.

התכשיט בשלב ההרכבה ( צילום: צילום מסך )

אבל מבחינת או'לירי, הכרטיס לבדו לא היה מספיק. הוא פנה למותג תכשיטי העל -Tiffany & Co. כדי להפוך אותו ליצירת אמנות לבישה. הכרטיס שובץ במסגרת עשויה כקילוגרם של זהב לבן, משובצת בכמעט 100 קראט יהלומים ובאבני רובי אדומות שנבחרו במיוחד כדי להתאים לצבעי הגופייה של ג'ורדן.

לדברי או'לירי, הוא רואה בכרטיסים נדירים אפיק השקעה לכל דבר. בעבר הסביר כי שוק האספנות מלמד עקרונות של יזמות והשקעות, וכיום הוא מאמין שפריטי אספנות נדירים יהפכו לנכס השקעה משמעותי בדומה לאמנות יוקרתית.

על השטיח האדום הוא הסביר כי בחר לענוד את הכרטיס דווקא בלוס אנג'לס כדי "להחזיר את קובי לעיר לערב אחד". האמירה הזו, יחד עם השרשרת המנצנצת והכרטיס ההיסטורי, הפכו אותו לאחד האנשים המדוברים ביותר באירוע.