שנאת ישראל בתפוח הגדול: ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני התראיין היום (ראשון) לתקשורת האמריקנית והביע התנגדות לזהותה של ישראל כ"מדינה יהודית", בנוסף טען כי עשרות מיליארדי דולר מכספי המיסים האמריקניים שמגיעים לישראל "משמשים להפרת החוק הבין-לאומי ולהרג אזרחים".

בראיון לרשת ABC נשאל ממדאני האם הוא בעד הגדרת ישראל כמדינה יהודית, וענה: "אני חושב שכל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד לך שאני תומך בה, בין אם זו ישראל, ערב הסעודית או כל מקום אחר". לדבריו, "אמרתי פעם אחר פעם שאני תומך במדינת ישראל כמדינה בעלת זכויות שוות".

ראש העירייה התייחס גם לסוגיית הסיוע הצבאי לישראל ואמר: "ראינו דמוקרטים מגיעים בהמוניהם במחוזות ברחבי העיר הזו כדי להבהיר שנמאס להם מעשרות מיליארדי דולרים שיוצאים מכספי המיסים שלנו כדי להפר את החוק הבין-לאומי, כדי להרוג אלפי אזרחים".

על השאלה האם יש מקום במפלגה לדמוקרטים שתומכים בסיוע צבאי לישראל, ממדאני בחר לתקוף את ישראל ואמר: "אני חושב שמה שראינו זה שהגיע הזמן שלנו כנבחרי ציבור להפסיק להצהיר מה המפלגה צריכה להיות, אלא אנחנו צריכים לתת למצביעים הדמוקרטים עצמם לקחת את ההובלה".

לדבריו, "אתה ואני יודעים שכרגע הדרך שבה פלסטין מתוארת היא כאילו יש הפסקת אש, זו השפה שבדרך כלל משתמשים בה. יותר מאלף פלסטינים נהרגו ב'הפסקת האש' הזו. ומה שתושבי ניו יורק רוצים לראות זו פוליטיקה של מצפון, פוליטיקה של בהירות, פוליטיקה של שכנוע עמוק. ולנהוג לפי המשפט הבין-לאומי, להאמין באנושיות של כל בני האדם זה לא צריך להיות מסע רחוק מדי, ואני חושב שהמפלגה שלנו צריכה לשמוע מה הדמוקרטים אומרים לה".

אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, הגיב לו כי "אף אחד לא צריך את ההכרה שלך בישראל. אם היית יודע קצת היסטוריה, במקום להסית ולהפיץ שנאה כל היום, היית יודע שבמגילת העצמאות של מדינת היהודים הובטח שיווין מלא לכל אזרחיה - וזהו המצב מיום הקמתנו".

לדבריו, "הזינוק באנטישמיות בארה"ב בכלל הוא תוצאה של בורות וחוסר ידע, משולב עם שנאה בסיסית לעם היהודי. אני מזהיר שוב שמילות ההסתה של ממדאני - ייגמרו במעשים גרועים מאוד ואלימים - נגד קהילות יהודיות בעיר והישראלים שמתגוררים בה".