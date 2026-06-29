מדינות אפריקה מפנות אלפי אזרחים בבהלה - "חשש להסלמה אלימה"

ימים ספורים לפני תום האולטימטום שהציבו קבוצות אנטי-מהגריות בדרום אפריקה, מדינות רבות ביבשת מאיצות את מאמצי פינוי אזרחיהן לנוכח גל אלימות גובר. לפחות שני בני אדם נהרגו עד כה, ואלפי מהגרים נאלצו לעזוב את בתיהם ולהתכנס במקלטים זמניים ברחבי המדינה.

אוגנדה הודיעה כי תחל בפינוי חירום של 746 אזרחים שנרשמו לעזיבה, לאחר שאחד מאזרחיה נהרג במהלך תקיפות במחוז קוואזולו-נטאל. סגן שר החוץ, הרונה קסולו, מסר כי מדובר במהלך מתרחב וכי צפויים נוספים להצטרף לרשימות הפינוי בימים הקרובים. במקביל, נעשות הכנות להשבת גופתו של ההרוג למולדתו.

האולטימטום, שהוצב על ידי קבוצות כמו "March and March Movement", דורש מכל הזרים הבלתי מתועדים לעזוב את דרום אפריקה עד ה־30 ביוני, תוך איום בשביתה כללית ופעולות מחאה נרחבות. כוחות הביטחון בדרום אפריקה כבר פרוסים בכוחות מתוגברים בניסיון למנוע הידרדרות נוספת.

התגובה האפריקאית רחבת היקף: קניה פתחה במבצע פינוי לאזרחיה, וניגריה כבר השלימה שתי טיסות חילוץ מתוך חמש מתוכננות, עם יותר מאלף אזרחים שאושרו לעזיבה. במקביל, גורמים ציבוריים במדינה קוראים להאיץ את הקצב לנוכח הסיכון המיידי.

גם זימבבואה פועלת במרץ, תוך גיוס סיוע מהמגזר הפרטי. תרומה בסך מיליון דולר מקרן "Bridging Gaps" צפויה לסייע בפינוי של עד 20 אלף אזרחים. מדינות נוספות, בהן גאנה, מוזמביק ומלאווי, כבר הוציאו לפועל מבצעי פינוי, באמצעות טיסות ואוטובוסים.

בשטח, המצב ממשיך להיות מתוח. מהגרים רבים מצאו מחסה בכנסיות, בתי ספר ומרכזי קליטה זמניים, בעוד עסקים בבעלות זרים מדווחים על מקרי ביזה וסגירה כפויה. ערים מרכזיות נערכות לאפשרות של עימותים נוספים ככל שמתקרב המועד שנקבע.

ממשלת דרום אפריקה קראה לציבור שלא ליטול את החוק לידיים, אך נכון לעכשיו נראה כי גל העזיבות רק מתגבר – והחשש מהתפרצות אלימה רחבה נותר בעינו.