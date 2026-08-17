רק שלושה נותרו: חילזון מוזר התגלה במערה

מין חדש ויוצא דופן של חילזון מים מתוקים התגלה במערכת מערות בדרום-מערב סין. החילזון, שקיבל את השם המדעי Erhaia dijiang, מתאפיין בגוף כמעט חסר צבע, בקונכייה שקופה למחצה ובהיעדר מוחלט של עיניים.

המין החדש אותר במערה במחוז יונאן, בגובה של יותר מ-2,000 מטרים מעל פני הים. החוקרים, שפרסמו את הממצאים בכתב העת המדעי Subterranean Biology, מציינים כי מדובר בחילזון המים המתוקים הראשון שתועד בסין כשהוא מותאם באופן מלא לחיים במערה. בנוסף, זהו המין שנמצא בגובה הרב ביותר מבין חלזונות המערות הידועים במשפחת Erhaiidae.

מדובר בבעל חיים זעיר במיוחד. אורך הקונכיות שנבדקו היה מעט יותר משני מילימטרים. במהלך הסתגלותו לסביבה החשוכה איבד החילזון כמעט לחלוטין את הפיגמנטציה שלו ומבני העיניים שלו התנוונו. החוקרים אף הבחינו כי כאשר הפרטים שנאספו נחשפו לאור במעבדה, הם ניסו במהירות למצוא מחסה באזורים חשוכים.

שמו של המין, "דיג'יאנג", נלקח מהמיתולוגיה הסינית העתיקה. דמות בשם זה מופיעה בספר ה"קלאסיקה של ההרים והימים" ומתוארת כיצור חסר פנים. החוקרים מצאו את השם מתאים במיוחד לחילזון שאיבד את עיניו בעקבות חייו בחשיכה מוחלטת.

לצד העניין המדעי, הגילוי מעורר גם חשש באשר לעתידו של המין. במהלך הסקר שנערך באוגוסט 2025 נמצאו במערה שלושה פרטים בוגרים חיים בלבד, לצד קונכייה ריקה אחת. החוקרים לא הצליחו לאתר פרטים צעירים, ועד כה לא ידוע על אוכלוסיות נוספות של החילזון מחוץ למערה שבה התגלה.

החלזונות נמצאו במים רדודים בין אבנים וחצץ, בטמפרטורה של כ-20 מעלות. כל הפרטים אותרו במרחק קטן יחסית מפתח המערה, אך לא נמצאו בנחלים שמחוצה לה.

לדברי החוקרים, העובדה שהמין מוכר בשלב זה ממערה אחת בלבד הופכת אותו לרגיש במיוחד לשינויים סביבתיים ולפגיעה בבית הגידול. כעת הם מקווים שסקרים נוספים במערות באזור יגלו האם קיימות אוכלוסיות נוספות של Erhaia dijiang, ואולי גם מינים נוספים שעדיין מסתתרים במערכות המים התת-קרקעיות של סין.