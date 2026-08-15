בבקבוק בן 2,300 שנה: נמצאה "הבירה העתיקה בעולם"

ממצא ארכיאולוגי יוצא דופן בסין מספק הצצה נדירה להרגלי השתייה של בני האדם לפני כ-2,300 שנה. בתוך כלי ברונזה שנמצא בקבר עתיק התגלו כ-3.74 ליטרים של נוזל, שהצליח להשתמר במשך אלפי שנים בתנאי הקבורה.

הכלי התגלה בקבר M39 בבית הקברות שאנג'יאבאו שבאזור נינגשיה בצפון-מערב סין. בבית הקברות נמצאו 183 קברים מתקופת המדינות הלוחמות, בין השנים 475 ל-221 לפני הספירה. צורתו של הכלי, בעל פתח המזכיר ראש שום, מוכרת מתקופת מדינת צ'ין ושימשה בין היתר לאחסון משקאות אלכוהוליים.

כאשר החוקרים בחנו את תכולת הכלי הם גילו נוזל שקוף יחסית בעל גוון כחול-ירקרק. עצם העובדה שכמעט ארבעה ליטרים של נוזל שרדו היא חריגה במיוחד, שכן ברוב הממצאים הארכיאולוגיים הקשורים למשקאות עתיקים נותרים רק משקעים יבשים או עקבות כימיים על דפנות הכלי.

בדיקות כימיות מקיפות זיהו בנוזל יותר מ-2,400 תרכובות אורגניות, ובהן חומצות אמינו, חומצות שומן ופחמימות. ההרכב הכימי הוביל את החוקרים למסקנה כי ככל הנראה לא מדובר ביין שהוכן מפירות, אלא במשקה אלכוהולי המבוסס על דגנים.

הראיה הבולטת ביותר נמצאה בבדיקה המיקרוסקופית: החוקרים זיהו יותר מ-100 אלף גרגרי עמילן, כאשר כ-92% מהם התאימו לדוחן מסוג דוחן מטאטא. גרגרים נוספים נקשרו לחיטה ולשעורה. לצד אלה אותרו יותר מ-8,500 תאים שזוהו כשמרים, מה שמחזק את ההערכה כי הנוזל עבר תהליך תסיסה מכוון.

לדברי החוקרים, ייתכן שיצרני המשקה השתמשו בשיטת תסיסה המבוססת על "קו" (qu), מתנע מסורתי המבוסס על דגנים ומיקרואורגניזמים ומשמש לייצור משקאות אלכוהוליים במזרח אסיה. סימנים שנמצאו בדגנים מעידים כי לפחות חלק מהם נגרסו ואף חוממו לפני תהליך התסיסה.

למרות ההשוואה לבירה, החוקרים מדגישים כי המשקה העתיק היה שונה מאוד מהבירה המודרנית מבחינת חומרי הגלם, המרקם והטעם. העובדה שהנוזל שרד במשך זמן כה רב מיוחסת ככל הנראה לאטימה יוצאת דופן של הכלי, שכללה שכבת בד פנימית וחומר דמוי בוץ מבחוץ, לצד האקלים היבש ותנאי הקבורה.

הכלי נמצא בתוך קבר, ולכן אחת האפשרויות היא שהמשקה הונח במקום כחלק מטקס קבורה. החוקרים אינם יכולים לקבוע זאת בוודאות, אך הממצא מספק הזדמנות נדירה במיוחד לבחון באופן ישיר את שיטות ייצור המשקאות האלכוהוליים בסין הקדומה.

אף שאין מדובר בעדות הקדומה ביותר לייצור אלכוהול בסין, ייחודו של הממצא הוא בכמות הגדולה של הנוזל שהשתמרה. במקום להסתפק בעקבות זעירות שנותרו על כלי עתיק, החוקרים קיבלו מעין "קפסולת זמן" נוזלית מלפני יותר מאלפיים שנה.