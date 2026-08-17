הנשיא טראמפ | ארכיון ( צילום: אריה לייב אברמס, פלאש 90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין היום (שני) לרשת פוקס ניוז, כשהוא מתייחס למתיחות עם איראן, למצב בעזה ולבחירות המתקרבות בישראל. הנשיא האמריקני הבהיר כי איראן צריכה "להרים דגל לבן ולהיכנע", תוך שהוא מדגיש שאין לו לוחות זמנים קבועים.

"איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר", אמר טראמפ בראיון. הנשיא הוסיף כי בחירות האמצע בארצות הברית לא משפיעות על ההחלטות שלו בנוגע לאיראן, והדגיש את עמדתו הנחרצת מול המשטר בטהראן. התייחסות לעזה: "כדאי שישראל לא תתקוף" בהתייחסו למצב בעזה, טראמפ מסר מסר ברור לישראל. "כדאי שישראל לא תתקוף בעזה - חמאס הסכים להניח את נשקו", אמר הנשיא. דבריו מגיעים על רקע ההערכות בישראל לגבי הסלמה אפשרית במזרח התיכון. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 טראמפ הבהיר עוד כי אם הלחימה תתחדש, ארצות הברית תוביל אותה וישראל תתמוך בה. "אם הלחימה תתחדש ארה"ב תוביל אותה וישראל תתמוך בה", הדגיש הנשיא, תוך שהוא משרטט את החלוקה האסטרטגית בין שתי המדינות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בחירות בישראל: "הכי מתאים לא להיכנס"

בנוגע לבחירות המתקרבות בישראל, טראמפ בחר בגישה זהירה יחסית. "הכי מתאים לנו לא להיכנס לזה - אבל ייתכן שאתמוך במישהו", אמר הנשיא, תוך שהוא משאיר פתח להתערבות עתידית אפשרית.

במקביל, טראמפ הפנה איומים כלפי עומאן. "אם הם יפריעו למצור האמריקני - נפציץ להם את הצורה", הזהיר הנשיא, בהתייחס למדיניות האמריקנית באזור המפרץ.

הבהרה נוספת: לא יהיה נשק גרעיני לאיראן

טראמפ הבהיר לפני זמן קצר בחשבונו ברשת החברתית: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים על המשך העבודות באתר הגרעין המבוצר בנתנז ומאמצי איראן להאיץ את תוכנית הגרעין שלה.

במקביל לדברי טראמפ, ברשת 'אל-חדת'' הסעודי דווח כי הושגה הסכמה על הארכת אולטימטום 60 הימים בין ארצות הברית לאיראן. הדיווח מצביע על מגעים דיפלומטיים מאחורי הקלעים, למרות הלשון החריפה בפומבי.

טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דברי הנשיא האמריקני מגיעים על רקע תקופה מתוחה במזרח התיכון, כאשר גורמי ביטחון בישראל מזהים סימנים להסלמה אפשרית מצד איראן. המתיחות הכלכלית והימית על טהראן, לצד הפגיעה ביכולתה לייצא נפט, מעמידים את המשטר האיראני בפני אתגרים משמעותיים.

על פי הערכות של בכירים ישראליים, כך בדיווח בווינט, המצור הכלכלי והימי הכבד שמושת על איראן, לצד הפגיעה הקשה ביכולתה לייצא נפט, מעמידים בסכנה ממשית את יציבות המשטר ואת היכולת שלו לממן את מנגנוני הביטחון ואת ארגוני הפרוקסי באזור. תסכול זה מובל על ידי המנהיג מוג'תבא חמינאי וצמרת משמרות המהפכה, שעל פי הדיווחים מאמינים כי המערכה הדיפלומטית ומזכר ההבנות שפג תוקפו היו רק כסות אמריקנית-ישראלית לקניית זמן לקראת מתקפה נרחבת יותר. כתוצאה מכך, גוברת ההערכה כי איראן אינה מתכוונת להמשיך להמתין לשחיקתה הכלכלית, אלא עשויה ליזום בעצמה הסלמה שתטרוף את הקלפים.

על פי הדיווח ב-ynet, התוכנית האיראנית כוללת הפעלת לחץ צבאי וכלכלי ישיר ועקיף על ארצות הברית וישראל. הקו המנחה של טהרן מתבסס על פגיעה בתשתיות אנרגיה קריטיות, שיבוש קשה של נתיבי השיט הבינלאומיים במצר הורמוז ובים סוף, ופגיעה בבעלות בריתה של וושינגטון.

ההיגיון האסטרטגי שמאחורי המהלך הוא יצירת זעזוע בשווקים העולמיים, העלאה חדה של מחירי הדלק והחשמל, ויצירת משבר כלכלי שיגביר את הלחץ הפוליטי הפנימי על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוושינגטון, שבה מתנהל ויכוח נוקב על מחיר המערכה לקראת בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר, מבינים היטב כי שיבוש דרמטי באספקת האנרגיה העולמית עלול להפוך למכשול פוליטי ראשון במעלה עבור הממשל הרפובליקני.

במקביל לאיומים ההתקפיים, במערכת הביטחון הישראלית והאמריקנית עוקבים בדאגה רבה, לפי הדיווח, אחר קצב השיקום הצבאי של איראן, שעל פי המודיעין שנאסף התברר כמהיר מהצפוי. האיראנים ניצלו את תקופת הרגיעה היחסית כדי לבנות מחדש את מערכי הטילים והכטב"מים שנפגעו, תוך הידוק השליטה של משמרות המהפכה ומינוי מפקדים יוצאי מלחמת עיראק לתפקידי מפתח מבצעיים ומודיעיניים.

דיווחים מודיעיניים אף מצביעים על כך שיועצים ומפקדים מאיראן נשלחו לאחרונה לתימן, עיראק ולבנון כדי לתאם מתקפות משולבות. בתימן, בתיאום עם החות'ים, הוכנו מטרות איכות הכוללות נמלים ומתקני אנרגיה סעודיים, לצד פריסת אמצעי לחימה מתקדמים. כמו כן, נבחנות באיראן אפשרויות לפעולות חבלה בכבלי תקשורת תת-ימיים במפרץ הפרסי, ליזום תסיסה פוליטית בקרב אוכלוסיות שיעיות במפרץ ואף לבצע פשיטות קרקעיות מוגבלות.

נגזרת קריטית נוספת של המתיחות נוגעת לתוכנית הגרעין האיראנית. במרכז הדאגה הישראלית והאמריקנית עומד האתר התת-קרקעי המבוצר הסמוך לנתנז, המכונה "הר המכוש". תצלומי לוויין עדכניים מעידים על המשך עבודות חפירה ותנועה הנדסית ערנית סביב פתחי המנהרות במתחם, בשעה שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אינם מורשים לבקר במקום. אף שאין נכון לעכשיו הוכחה פומבית לכך שמדובר במתקן העשרה פעיל, המבנה העמוק והמבוצר שלו מעורר חשש כבד כי הוא מיועד לשמש כ"פוליסת ביטוח" אסטרטגית עבור תוכנית הגרעין מפני תקיפה אווירת. בתגובה להאצת ההתחמשות האיראנית, משרד הביטחון בישראל פועל להאצת קצב הייצור של מערכות ההגנה הרב-שכבתיות, ובמיוחד מיירטי "חץ", מתוך הבנה כי במערכה הבאה למלאי המיירטים תהיה חשיבות מכרעת לא פחות ממספר הטילים שבידי האויב.

התפתחות זו מעמידה את ישראל וארה"ב בפני דילמה אסטרטגית ומורכבת, כאשר לצד התיאום הביטחוני ההדוק נכנסים למשוואה גם שיקולים פוליטיים פנימיים. בירושלים נערכים הן לתרחיש של הגנה בפני מתקפה איראנית יזומה והן לאפשרות של מכת מנע ישראלית או אמריקנית, כאשר עיתוי הפעולה והיקפה יושפעו במידה רבה מהחלטותיו של הנשיא טראמפ. במקביל, גם הזירה הפוליטית בישראל עשויה להשפיע על המצב ככל שיתקרבו הבחירות המקומיות והארציות, כאשר לראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להיות אינטרס להציג פעולה נחרצת מול טהרן כהישג אסטרטגי. המצב הנוכחי מייצר סיכון גבוה ל"מיסקלקולציה" – מציאות שבה כל צד עלול להנחית מכה מקדימה מתוך חשש שהצד השני עומד לתקוף אותו, דבר שמחייב את דריכות שיא במערכת הביטחון הן במערכי ההגנה והן ביכולת המעבר המהיר להתקפה.