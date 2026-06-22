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שליטה ישראלית בלבנון?

טראמפ מגיב על הצהרת נתניהו: "אני אפתור איתו את הבעיות במהירות"

הנשיא האמריקאי התייחס להצהרות ראש הממשלה על הישארות בלבנון | יחד עם זאת הדגיש: "אם איראן לא תצמד למזכר ההבנות - אעשה מה שאהיה חייב" | לבנון בסימן שאלה (בעולם)

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הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ התייחס היום (שני) להצהרות ראש הממשלה בנוגע לנוכחות בדרום , וציין כי "אני פותר בעיות, אני יכול לפתור בעיות מהר - כולל עם ביבי".

דבריו של מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בין ירושלים לוושינגטון בנושא הלבנוני. כזכור, נתניהו פרסם מוקדם יותר היום הצהרה קצרה שבה הבהיר כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום", וכי "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש".

ההצהרה של ראש הממשלה הגיעה בעקבות דיווחים על הנחיה לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררה כעס בקרב לוחמי צה"ל. הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", והוסיף כי "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים".

במקביל, טראמפ התייחס גם למזכר ההבנות עם ומסר אזהרה ברורה: "אם איראן לא תצמד למזכר ההבנות - אעשה מה שאהיה חייב לעשות". הנשיא האמריקאי הוסיף והדגיש את השינוי שחל במעמדה הצבאי של איראן: "לאיראן היה חיל אוויר עוצמתי, חיל ים עוצמתי לפני ארבעה חודשים - זה נעלם".

ואנס לצד קושנר וראש ממשלת קטאר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טראמפ חשף פרט מעניין נוסף על המצב בטהרן: "אתם חייבים לשמוע את השיחות בהנהגה האיראנית - אף אחד לא רוצה להיות נשיא".

יצוין כי ארצות הברית הודיעה לאחרונה על הקלה בסנקציות נגד איראן למשך 60 יום, במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בשבוע שעבר. ההחלטה מאפשרת לטהרן למכור נפט ומוצריו ולקבל תשלום עבורם עד 21 באוגוסט, צעד שעורר ביקורת חריפה בישראל.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס מסר לאחר השיחות בשווייץ כי "התקדמות טובה מאוד בשיחות", והוסיף כי "איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי סבא"א השבוע, אולי כבר היום". ואנס ציין כי "האיראנים איימו לעזוב אבל הם לא עזבו".

בנימין נתניהוצה"לאיראןדונלד טראמפחיזבאללהלבנון

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נחכה לאחרי המונדיאל
דר

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