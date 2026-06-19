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דרמת ענק ברגע האחרון: המשלחות של ארה"ב ואיראן לא המריאו לשלב הסופי בשווייץ בשל התקיפות בלבנון

סגן נשיא ארצות הברית דחה את נסיעתו המתוכננת לשווייץ, ובמקביל הודיעה המשלחת האיראנית על השעיית יציאתה בעקבות תקיפות צה"ל בדרום לבנון | בעוד הבית הלבן הסביר את שינוי התוכניות בסוגיות לוגיסטיות, גורמים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור הדוקות למצב הפסקת האש בלבנון (אקטואליה)

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המשא ומתן המדיני הישיר בין ל נתקל בקשיים משמעותיים עוד בטרם החל באופן רשמי.

הבית הלבן הודיע כי סגן הנשיא ג’יי-די ואנס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המשא ומתן עם טהרן, שהיה אמור להתקיים היום, יום שישי, בשווייץ.

בעקבות כך, משרד החוץ השווייצרי פרסם הודעה רשמית לפיה השיחות המתוכננות להיום בין המדינות לא יתקיימו.

בעוד הבית הלבן הסביר את שינוי התוכניות בסוגיות לוגיסטיות, גורמים שונים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור הדוקות למצב הפסקת האש ב ולתקיפות שביצעה ישראל.

בהודעה רשמית שפרסם הבית הלבן נמסר כי המשלחת האמריקנית הייתה מוכנה לצאת בהזדמנות הראשונה האפשרית, אך "הלוגיסטיקה של המו"מ הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה. נכון לעכשיו, סגן הנשיא לא יוצא הלילה. אנו מצפים להתחיל בשיחות הטכניות בהקדם האפשרי".

סגן הנשיא ואנס עצמו התייחס לעיכובים במסיבת עיתונאים, שם ציין כי ייתכן שגם האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידורי הנסיעה שלהם. אולם בכיר אמריקני העריך כי טענות איראניות בנוגע להפרות לכאורה של הפסקת האש בלבנון בידי ישראל עשויות להיות הסיבה המרכזית לביטול המפגש.

ההערכות האמריקניות קיבלו חיזוק מהצד האיראני. רשת אל-מיאדין המזוהה עם ציטטה גורם יודע דבר שמסר כי משלחת המשא ומתן האיראנית השעתה את יציאתה לסבב המשא ומתן הראשון בשווייץ עקב המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון.

אותו גורם הוסיף ופירט כי טהרן הודיעה לצד האמריקני ולמתווכים כי הסוגיה הלבנונית היא מרכזית עבורה בכל הנוגע להמשך או השעיית המשא ומתן. טהרן הזהירה כי המשך הפעולות והתקיפות הישראליות, עשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון, מהווה הפרה ברורה של מזכר ההבנות.

על רקע זה, הנשיא דונלד טראמפ התייחס למצב וכתב ברשת החברתית שלו כי ארצות הברית מחויבת לשלום וקרא לכל הצדדים באזור לאפשר למשא ומתן להתפתח בצורה יפה. הנשיא הבהיר את עמדתו כשכתב כי אנחנו מצפים להפסקת אש מלאה בכל החזיתות, כולל בלבנון, בין חיזבאללה לישראל.

צה"לארה"באיראןחיזבאללהלבנוןשוויץהסכם עם איראן

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2
הרגתם אותנו כבר תעזבו אותנו בשקט בגללכם נקבל עוד ועוד 7.10 אמריקה כמה טיפשות יש בעם הזה אין דברים כאלה
שינדלר
1
מה נפגשים בג'נבה--עיר גניבה ? לעזור לאיראן לעשות גניבה
לוי

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