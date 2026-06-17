סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, יצא הלילה (בין שלישי לרביעי) בהגנה נחרצת על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן, והדף את גל הביקורת הגובר בישראל ובעולם.

בריאיון לעיתונאית מייגן קלי, הבהיר ואנס כי ארצות הברית אינה מעבירה כספים לטהרן באופן ישיר, וכי כל הטבה כלכלית תותנה בשינוי מוחשי ומוכח בהתנהגות האיראנית.

ואנס התייחס לביקורת בישראל נגד ההסכם, בין היתר של המגיש ינון מגל שטען שהנשיא טראמפ יצא 'לוזר', והגיב: "למה הם מאמינים לתעמולה איראנית רק על דבר אחד – הסכם השלום? "אם אתה תומך בתעמולה איראנית רק כשהיא קשורה להסכם השלום הזה, אז אולי כדאי לך לבדוק את עצמך קצת ולפקפק במקורות שלך... הם מציעים סכסוך אינסופי ורוצים שזה יימשך עד שכל הפצצות יפלו או עד שכל איראני ימות. זה לא מה שהנשיא רוצה".

"מדובר בהסכם שלום אזורי", הסביר סגן הנשיא. "הוא עומד לכלול את מדינות המפרץ, הוא עומד לכלול את ישראל, והוא עומד לכלול את לבנון". ואנס הדגיש כי ההסכם אינו מעניק לאיראן "צ'ק פתוח", אלא מציב מנגנוני פיקוח נוקשים שיבטיחו שהכספים לא יזרמו לארגוני טרור.

סגן הנשיא פירט את מנגנוני הפיקוח שהממשל מתכנן ליישם. "אם איראן תממן את חיזבאללה, אנחנו לא נאפשר לערמה של נכסים מופשרים לזרום לאיראנים", הבהיר ואנס. לדבריו, הממשל האמריקני יפקח באופן צמוד על כל תנועת כספים, ויוודא שהכסף מגיע אך ורק לפרויקטים אזרחיים לגיטימיים.

ואנס התייחס גם לביקורת הציבורית בישראל ובקרב חלק מהרפובליקנים. "כל האנשים האלה שאומרים 'אתם נותנים כסף לאיראן' - לא, לא, לא", הדגיש. "אנחנו אומרים שאם האיראנים ישנו את התנהגותם, אנחנו נרשה לחלק מהמדינות האחרות הללו להשקיע בשיקום המדינה שלהם ולייצר מעט שגשוג עבור העם שלהם. זה דבר טוב, לא?"

יצוין כי בישראל מערכת הביטחון מעריכה כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אינו מעוניין כלל להגיע להסכם סופי בנושא הגרעין. האישור שניתן מצד טהרן להסכם המסגרת נובע, לפי ההערכה, אך ורק מאינטרסים כלכליים מידיים - ובראשם הרצון להביא לשחרור מיצרי הורמוז ולהעניק זריקת מרץ כלכלית למשטר.