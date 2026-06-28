גנבי אופנועים אחרי טיפול מסור של הנוקם ( צילום: רשתות חברתיות )

בעיר לאגו דה מורנו שבמדינת חליסקו, מקסיקו, פועל בשבועות האחרונים גורם מסתורי שהחליט לשים סוף למכת גניבות האופנועים באזור.

לפחות חמישה גברים שנחשדו כגנבי אופנועים נמצאו במהלך עשרת הימים האחרונים כשהם קשורים לעמודי תאורה וחשמל באמצעות סרט דביק במרחבים ציבוריים. התמונות המופצות ברשתות החברתיות מראות את הגברים הקשורים, כשחלקם סובלים מחבלות ופיותיהם חסומים בדבק. לצד ה"חשודים" הושארו האופנועים שנגנבו, יחד עם שלטי אזהרה המבהירים לתושבים מה יהיה גורלם של אלו שימשיכו לעסוק בגניבות.

גנבי אופנועים אחרי טיפול מסור של הנוקם ( צילום: רשתות חברתיות )

התופעה הפכה לוויראלית וגררה מיליוני צפיות ותגובות ברחבי העולם. באחד השלטים כתב הנוקם:

זה מה שקרה לו בגלל היותו עכברוש וגנב אופנועים, אם אראה אותם שוב הם ייעלמו, ואחר כך שיבכו לאמהות שלהם.

מזכיר ביטחון המדינה, חואן פאבלו הרננדס, אישר כי תועדו חמישה מקרים כאלו וכי זוהו שני כלי רכב שעשויים להיות קשורים לאירועים, אך טרם נעצרו חשודים בביצוע המעשים. התובע הכללי של חליסקו הדגיש כי למרות שהגברים שנקשרו חשודים בגניבה, בשלב זה הם נחשבים ל"קורבנות" של תקיפה, והרשויות חוקרות האם מדובר באדם בודד או בקבוצה מאורגנת שהחליטה לעשות דין לעצמה.