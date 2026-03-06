במחקר חדש שפורסם ב־Journal of Neuroscience, חוקרים מאוניברסיטת אמסטרדם מצאו שהאינסולה הקדמית - אזור מוחי המעורב בעיבוד רגשות, מודעות לגוף וקבלת החלטות - מפעילה דפוס פעילות ייחודי כאשר המוח מתלבט בין אלכוהול לבין אינטראקציה חברתית. הדפוס הזה, כך מתברר, עשוי להכריע את הכף.

כך עבד הניסוי

במהלך הניסוי, אימנו המדענים חולדות זכרים ונקבות ללחוץ על דוושה כדי לקבל תגמול חברתי (מפגש קצר עם חולדה אחרת) או מנת אלכוהול בריכוז של 20%. לאחר תקופת אימון, הועמדו החולדות בפני בחירה חופשית בין שני התגמולים.

באמצעות שיטת מדידה מתקדמת הנקראת fiber photometry, החוקרים תיעדו בזמן אמת את פעילות האינסולה הקדמית. התוצאות היו עקביות: רוב החולדות העדיפו אלכוהול על פני תגמול חברתי, והאינסולה הקדמית הפגינה פעילות מוגברת במיוחד ממש לפני שהן בחרו לשתות.

כאשר החוקרים הוסיפו ענישה לבחירה באלכוהול (כגון זרם חשמלי קל), הבחירה השתנתה - אך הקשר בין הפעילות באינסולה לבין ההטיה נעלם, מה שמרמז כי האזור אחראי בעיקר לנטייה הפנימית, ולא לתגובה לתוצאות.

מתמטיקה של החלטות

כדי להבין טוב יותר כיצד נוצרת ההטיה הזו, החוקרים הפעילו מודל מתמטי מסוג Linear Ballistic Accumulator - כלי שמפרק תהליכי החלטה לגורמים בסיסיים כמו מהירות שקלול נתונים והעדפה מוקדמת. המודל הצליח לשחזר במדויק את התנהגות החולדות, והראה פרמטר ברור של "הטיית החלטה" שתאם את פעילות האינסולה בזמן הבחירה. כלומר, הפעילות המוחית הייתה מנבא להתנהגות עוד לפני ההחלטה בפועל.

השלכות על טיפול בהתמכרות

הממצאים מרמזים כי האינסולה הקדמית עשויה לשמש מוקד מרכזי בהטיות שגורמות למוח להעדיף אלכוהול על פני תגמולים חלופיים. הבנה כזו עשויה לעזור לפתח טיפולים ממוקדים יותר לאנשים עם הפרעת שימוש באלכוהול - למשל, על ידי ויסות פעילות האינסולה או שינוי האופן שבו היא מעבדת תגמולים.

למרות שמדובר בניסוי בבעלי חיים ללא בחינה אנושית, החוקרים מאמינים שהאותות שנמדדו עשויים לשקף מנגנון דומה גם אצל בני אדם. אם כך, האינסולה הקדמית עשויה להתגלות בעתיד כמפתח להבנת ההחלטות הלא־מודעות שמזינות את ההתמכרות.