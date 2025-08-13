מחקר חדש מגלה: הסימן המוקדם למחלות לב שמסתתר בשגרת היום

מחקר חדש שפורסם ב-JAMA Cardiology מגלה כי ירידה בפעילות גופנית בקרב מבוגרים המפתחים מחלת לב מתרחשת כ-12 שנים לפני הופעת המחלה. המחקר שהתבסס על נתונים מלמעלה מ-3,000 משתתפים, מצא כי רמות הפעילות הגופנית בקרב צעירים פוחתות בהדרגה עד גיל הביניים, ומתייצבות בגיל מאוחר יותר. הירידה בפעילות הורגשה בכלל קבוצות המשתתפים, אך נמצאו פערים בין נשים וגברים ואוכלוסיות באתניות שונות.

"במחקר הזה אנו רואים כי הירידות בפעילות הגופנית אינן קורות בפתאומיות - הן מתרחשות לאורך שנים ארוכות לפני אירועי הלב. זה מעניק לנו חלון הזדמנות נרחב למניעה," מסביר פרופ' יריב גרבר מאוניברסיטת תל אביב, ממחברי המחקר.

המחקר מצא שבעוד שמרבית המשתתפים חוו ירידה ברמת הפעילות בינונית-גבוהה מגיל צעיר ועד גיל הביניים, בקרב מיעוטים כמו גברים שחורים הירידה הייתה רציפה, ובקרב נשים שחורות נמצאה רמת הפעילות הנמוכה ביותר בכל תקופות החיים. נתונים אלו מדגישים פערים מדאיגים ומצביעים על צורך בהתערבויות מניעתיות ממוקדות ומותאמות תרבותית.

רופאים אשר התבקשו להתייחס למחקר ציינו כי שמירה על פעילות גופנית היא המפתח למניעת מחלות לב ומטבוליות. לצד כך, הדגישו כי איתור והשפעה על אוכלוסיות בסיכון - חיוניים במיוחד. סוגיות כמו נגישות למתקני ספורט, תחבורה ותמיכה מערכתית עשויות לסייע בהגברת הפעילות.

לדברי החוקרים, גיוס והכוונה לאורח חיים פעיל צריכים להתבצע בגיל צעיר ולכל אורך חיי הבגרות. "אפילו לייעוץ קצר מצד רופא יש משמעות - ויכול לשפר את רמות הפעילות, למרות קשיים של זמן או הבנה," מסכם גרבר.

המסר המרכזי מהמחקר: פעילות גופנית ממושכת ועקבית היא כלי עוצמתי להפחתת הסיכון למחלות לב, ויש להקפיד עליה - במיוחד באוכלוסיות בסיכון מוגבר ובתקופות מעבר בחיים. זה אולי דורש מאיתנו להקדיש לכך זמן, אך יכול להאריך את ימינו בשנים רבות, שווה בסך הכל.