כיכר השבת
ישתמש תרופה גם לזיהומים

חוקרים מצאו חלבון חדש שעשוי לשנות את הטיפול בסרטן

מחקר פורץ דרך חושף כיצד תאים חוזרים לפעילות לאחר מצב תרדמה - תובנה שעשויה להשפיע על פיתוח טיפולים נגד סרטן וזיהומים עמידים  (בריאות)

1תגובות
הדמייה של החלבון (צילום: א.ל)

במחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature, זיהו חוקרים חלבון שלא היה מוכר עד כה, הפועל כאות "התעוררות" לתאים הנמצאים במצב תרדמה. החלבון, שזכה לשם SNOR, מאפשר לתאים לחדש את ייצור החלבונים כאשר תנאי הסביבה משתפרים - תהליך חיוני להישרדות בתנאי עקה.

המחקר, שנערך על ידי צוותים מהמכון האירופי לביולוגיה מולקולרית (EMBL) ואוניברסיטת וירג'יניה, התמקד בתאי שמרים שעברו הרעבה. באמצעות טכנולוגיית הדמיה מתקדמת מסוג cryo-electron tomography, הצליחו החוקרים לצפות במנגנונים תוך-תאיים בזמן אמת ולזהות את תפקידו הקריטי של SNOR.

התוצאות הראו כי החלבון חיוני להפעלה מחדש של הריבוזומים - המערכות האחראיות על ייצור חלבונים בתא - בתוך כ-30 דקות מרגע חזרת הגלוקוז לסביבה. SNOR פועל כחלק ממבנה מולקולרי משולש, יחד עם פקטור התארכות שמור בשם eIF5A וחלבון ריבוזומלי uL1, המייצבים את הריבוזום במצב "המתנה" במהלך תקופת התרדמה.

כאשר החוקרים השביתו את פעילות SNOR בתאים מורעבים ולאחר מכן החזירו להם גלוקוז, הריבוזומים לא הצליחו לחדש את פעילותם - ממצא שהדגיש את תפקידו ההכרחי של החלבון בתהליך ההתעוררות התאית.

המחקר ממשיך קו מחקר קודם של הצוות, שבו התגלה כי ריבוזומים בתאי שמרים מורעבים משנים את מיקומם ומתארגנים במבנה חריג על גבי המיטוכונדריה, כחלק ממנגנון חיסכון באנרגיה. כעת, גילוי SNOR מספק את החוליה החסרה בהבנת הדרך שבה התאים חוזרים לפעילות מלאה.

למרות ש-SNOR זוהה בשלב זה רק בשמרים ובפטריות, החוקרים סבורים כי מנגנונים דומים קיימים גם ביצורים מורכבים יותר. תאים רדומים של פטריות פתוגניות, למשל, ידועים בעמידותם לטיפולים אנטי-פטרייתיים, ותכונה זו תורמת לכישלון טיפולי במקרים רבים.

בנוסף, ייתכן כי מנגנונים דומים פועלים גם בתאי סרטן, המצליחים לשרוד בתנאים קשים ולפתח עמידות לטיפולים. הבנה מעמיקה של תהליכי "התעוררות" תאית עשויה לפתוח פתח לפיתוח אסטרטגיות טיפול חדשות, המכוונות לשלב הקריטי שבין תרדמה לפעילות.

"הניסויים שלנו הראו את תפקידו המרכזי של החלבון במצב תרדמה תאית - ולכן בחרנו בשם SNOR", ציינו החוקרים. לדבריהם, חקר חלבונים מקבילים באורגניזמים נוספים עשוי להוביל לפריצות דרך רפואיות משמעותיות בעתיד.

בריאותמחקרסרטןחלבוןגוף האדםחוסר התפתחות תאים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אמן!!
ישועת ה׳ כהרף עין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר