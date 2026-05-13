חוקרים ישראלים פיתחו שיטה חדשה לחיפוש חייזרים בחלל

החיפוש אחר חיים מחוץ לכדור הארץ מתמקד זה עשרות שנים בזיהוי מולקולות אורגניות מוכרות - כמו חומצות אמינו או חומצות שומן - בסלעים, בקרח או באטמוספרות של עולמות רחוקים. אולם מחקר חדש שפורסם ב־11 במאי בכתב העת Nature Astronomy מציע שינוי כיוון מהותי: לא רק אילו מולקולות קיימות, אלא כיצד הן מאורגנות.

המחקר, בהובלת גדעון יופה ממכון ויצמן למדע ופביאן קלנר מאוניברסיטת קליפורניה בריברסייד, שואב השראה מתחום האקולוגיה. במדע זה נהוג למדוד מגוון ביולוגי באמצעות שני מדדים מרכזיים - עושר (מספר המינים) ושוויוניות (האופן שבו הם מתפלגים). החוקרים יישמו את אותם עקרונות על כימיה מולקולרית.

בניתוח של כ־100 מערכי נתונים - שכללו מיקרואורגניזמים, קרקעות, מאובנים, מטאוריטים, אסטרואידים ודגימות סינתטיות - נמצא כי חומצות אמינו שמקורן ביולוגי מציגות מגוון גבוה יותר והתפלגות מאוזנת יותר לעומת מקבילותיהן האביוטיות. לעומת זאת, במקרה של חומצות שומן התמונה מתהפכת: דווקא תהליכים שאינם ביולוגיים מייצרים התפלגות אחידה יותר.

"הראינו שהחיים לא רק מייצרים מולקולות - הם מייצרים עקרון ארגוני שניתן לזהות סטטיסטית," אמר קלנר בהודעה שפרסמה אוניברסיטת UC Riverside.

אחד הממצאים המפתיעים במחקר הוא שהחתימה הסטטיסטית הזו נשמרת גם בדגימות שעברו פירוק משמעותי לאורך זמן. כך למשל, קליפות ביצי דינוזאורים מאובנות עדיין נושאות דפוסים כימיים המעידים על מקורן הביולוגי. מעבר לכך, השיטה הצליחה להבחין לא רק בין חיים לחומר דומם, אלא גם להעריך את מידת השימור של הדגימה.

"הופתענו לגלות עד כמה השיטה רגישה," ציין קלנר. "היא הצליחה לזהות גם את דרגת ההשתנות וההתפרקות של החומר."

יתרון משמעותי נוסף של הגישה הוא שהיא אינה תלויה בזיהוי מדויק של כל מולקולה ומולקולה, אלא מתבססת על שפע יחסי ודפוסי התפלגות. משמעות הדבר היא שניתן ליישם אותה גם באמצעות מכשירים בעלי רזולוציה נמוכה יחסית - כמו אלו שכבר מותקנים או מתוכננים למשימות חקר במאדים, אירופה ואנקלדוס.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי אין מדובר ב"בדיקת זהב" לאיתור חיים. "אסטרוביולוגיה היא במהותה מדע פורנזי," אמר יופה. "אנחנו מסיקים על תהליכים מתוך רמזים חלקיים, לעיתים נדירות מאוד." לדבריו, כל טענה עתידית לגילוי חיים תידרש להישען על מספר קווי ראיה בלתי תלויים, בהקשר גאולוגי וכימי רחב.

אם וכאשר שיטות שונות יתכנסו לאותה מסקנה - אז, ורק אז, ייתכן שהאנושות תוכל לטעון בביטחון כי מצאה חיים מעבר לכדור הארץ.