גילוי מפתיע: תאכלו יותר ותרדו 330 קלוריות ביום

מחקר חדש שפורסם ב־The American Journal of Clinical Nutrition מראה כי תזונה מבוססת על מזון לא מעובד מובילה לצריכת מזון גדולה בהרבה - אך בפועל גם לצריכת קלוריות נמוכה יותר. החוקרים בחנו מחדש נתונים מניסוי קליני פורץ דרך משנת 2019 שנערך במכון הלאומי לבריאות בארה"ב, במטרה להבין מדוע תזונה המבוססת על מזון מעובד מעודדת אכילת יתר ועלייה במשקל.

צוות המחקר, בראשות פרופ’ ג’ף ברנוסטרום מאוניברסיטת בריסטול, גילה כי משתתפים שניזונו מדיאטה לא מעובדת נטו לבחור פירות וירקות על פני מזונות עתירי קלוריות כמו פסטה, בשר ושמנת - ובכך הפחיתו את צריכת האנרגיה הכוללת שלהם בכ־330 קלוריות ביום, למרות שאכלו יותר מזון לפי משקל.

לדברי ברנוסטרום, "האכילה עצמה אינה בהכרח הבעיה המרכזית. נראה שהמבנה התזונתי של המזון מעצב את הבחירות שלנו - ומזון מעובד במיוחד פשוט דוחף אותנו לבחור במזונות עתירי קלוריות."

מיקרונוטריינטים - אינסטינקט תזונתי טבעי

החוקרים מציעים כי לבני אדם יש דחף טבעי לחפש מזונות עשירים בוויטמינים ומינרלים (מיקרונוטריינטים). בתזונה לא מעובדת, הגוף "ממלא" את הצרכים הללו דרך כמויות גדולות של ירקות ופירות דלי קלוריות - תופעה שהם מכנים "דלבורג מיקרונוטריינטים". פרופ’ מארק שאצקר מאוניברסיטת מקגיל הסביר כי ללא מזונות אלה, משתתופי המחקר היו סובלים מחסרים תזונתיים, שכן גם מזונות מלאים עתירי קלוריות אינם מספקים את כלל הוויטמינים הדרושים.

מנגד, מזון מעובד במיוחד מספק לעיתים ויטמינים בצורה מלאכותית דרך מזון עתיר קלוריות. כך למשל, המשתתפים שאכלו מזון מעובד קיבלו את רוב הוויטמין A ממאכלים כמו צ’ורוס ופנקייקים - ואילו קבוצת המזון הלא מעובד קיבלה אותו מעלים ירוקים וגזר.

תגובות מומחים

פרופ’ ניטה פורוהי מאוניברסיטת קיימברידג’ כינתה את המחקר "צעד חשוב בהבנת הגורמים העמוקים לאכילת יתר." לדבריה, "הממצאים מערערים את התפיסה שאכילת יתר נובעת מחוסר שליטה עצמית - ומראים שלמבנה המזון עצמו יש תפקיד מכריע."

פרופ’ ג’ולס גריפין מהמכון רואט באוניברסיטת אברדין הוסיף כי מזון לא מעובד עשיר יותר בסיבים, המשפיעים לטובה על המעי ותורמים לתחושת שובע ממושכת על ידי שחרור הורמוני בקרה כמו GLP1.

הממצאים מחזקים עדויות קודמות לכך שמזון מעובד במיוחד קשור לעלייה במשקל ולבעיות בריאותיות רבות. ניסוי קליני אחר שנערך בשנת 2025 מצא כי משתתפים שאכלו מזון מעובד פחות איבדו פי שניים יותר משקל לעומת אלו שניזונו ממזון מעובד במיוחד.