הסלט הכי יפה באינסטגרם - וטעים עוד יותר

סועדים4
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
חלבי
מצרכים
- 250 גרם פסטה קצרה
- 1 כוס פירות יער (תותים, אוכמניות, פטל - לפי העונה)
- 1 אפרסק גדול או 2 קטנים, חתוכים לקוביות
- 1 מלפפון גדול, חתוך לקוביות קטנות
- 10 עגבניות שרי צבעוניות, חצויות
- 100 גרם גבינת פטה מפוררת (או גבינת מוצרלה במידה ומעדיפים)
- חופן נענע טרייה קצוצה
- 3 כפות שמן זית איכותי
- 1 כף מיץ לימון טרי
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה:
- מבשלים את הפסטה לפי ההוראות, מסננים ושוטפים אותה במים קרים כדי לעצור את הבישול. נותנים לה להתקרר לגמרי.
- בקערה גדולה מערבבים את הפסטה הקרה עם המלפפון, העגבניות, הפירות והגבינה.
- מוסיפים נענע קצוצה ושופכים מעל שמן זית ומיץ לימון. מערבבים בעדינות.
- מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם, נותנים לסלט “לנוח” במקרר כחצי שעה כדי שהטעמים יתמזגו.
- מגישים קר, עם נגיעות של פירות מעל לקישוט.
טיפ של השף: אם רוצים להוסיף עוד צבעוניות - אפשר להוסיף גרגרי רימון או קוביות מנגו. הפירות לא רק מוסיפים טעם, אלא גם הופכים את הסלט למרשים להגשה.
