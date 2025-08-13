כיכר השבת
מרענן ופיקנטי

הסלט הכי יפה באינסטגרם - וטעים עוד יותר

בקיץ, כשחם ואין חשק לעמוד שעות במטבח, אין כמו סלט פסטה קר שכולו צבע, רעננות וטעם מתפוצץ בפה | המתכון הזה משלב פסטה עדינה עם פירות עסיסיים, ירקות פריכים וגבינה מלוחה שיוצרת איזון מושלם | בפחות מחצי שעת עבודה - תגישו לשולחן קערה שתגרום לכולם לשאול “איך הכנתם את זה?” (אוכל ומתכונים)

סלט פסטה קר עם פירות וגבינה – הקיץ הכי צבעוני שלכם מתחיל בצלחת! (צילום: באדיבות המצלם)
סועדים4
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 250 גרם פסטה קצרה
    • 1 כוס פירות יער (תותים, אוכמניות, פטל - לפי העונה)
    • 1 אפרסק גדול או 2 קטנים, חתוכים לקוביות
    • 1 מלפפון גדול, חתוך לקוביות קטנות
    • 10 עגבניות שרי צבעוניות, חצויות
    • 100 גרם גבינת פטה מפוררת (או גבינת מוצרלה במידה ומעדיפים)
    • חופן נענע טרייה קצוצה
    • 3 כפות שמן זית איכותי
    • 1 כף מיץ לימון טרי
    • מלח ופלפל שחור לפי הטעם

    אופן ההכנה:

    • מבשלים את הפסטה לפי ההוראות, מסננים ושוטפים אותה במים קרים כדי לעצור את הבישול. נותנים לה להתקרר לגמרי.
    • בקערה גדולה מערבבים את הפסטה הקרה עם המלפפון, העגבניות, הפירות והגבינה.
    • מוסיפים נענע קצוצה ושופכים מעל שמן זית ומיץ לימון. מערבבים בעדינות.
    • מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם, נותנים לסלט “לנוח” במקרר כחצי שעה כדי שהטעמים יתמזגו.
    • מגישים קר, עם נגיעות של פירות מעל לקישוט.

    טיפ של השף: אם רוצים להוסיף עוד צבעוניות - אפשר להוסיף גרגרי רימון או קוביות מנגו. הפירות לא רק מוסיפים טעם, אלא גם הופכים את הסלט למרשים להגשה.

