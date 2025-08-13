הסלט הכי יפה באינסטגרם - וטעים עוד יותר

אופן ההכנה:

מבשלים את הפסטה לפי ההוראות, מסננים ושוטפים אותה במים קרים כדי לעצור את הבישול. נותנים לה להתקרר לגמרי.

בקערה גדולה מערבבים את הפסטה הקרה עם המלפפון, העגבניות, הפירות והגבינה.

מוסיפים נענע קצוצה ושופכים מעל שמן זית ומיץ לימון. מערבבים בעדינות.

מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם, נותנים לסלט “לנוח” במקרר כחצי שעה כדי שהטעמים יתמזגו.

מגישים קר, עם נגיעות של פירות מעל לקישוט.

טיפ של השף: אם רוצים להוסיף עוד צבעוניות - אפשר להוסיף גרגרי רימון או קוביות מנגו. הפירות לא רק מוסיפים טעם, אלא גם הופכים את הסלט למרשים להגשה.