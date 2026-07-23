לא תדעו במה להתחיל: 6 מתכונים ממכרים לצאת הצום

1. קרואסוני שוקולד מהירים
מבחוץ הם תפוחים וזהובים, מבפנים מחכה שוקולד חם ונמס - וכל ההכנה אורכת דקות ספורות. המתכון המושלם למי שרוצה להניח על השולחן מאפה שנראה מושקע בלי להתחיל להכין בצק קרואסון בבית.
מצרכים ל-16 קרואסונים קטנים
- 300 גרם בצק עלים, מופשר אך קר
- 120 גרם שוקולד חלב או שוקולד מריר
- 1 ביצה
- 1 כפית מים
- מעט קמח לקימוח משטח העבודה
- אבקת סוכר להגשה, לא חובה
אופן ההכנה
1. מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. פותחים את בצק העלים על משטח מקומח קלות ומרדדים אותו בעדינות למלבן אחיד.
3. חותכים את הבצק ל-16 משולשים.
4. מניחים חתיכת שוקולד בחלק הרחב של כל משולש. לא מעמיסים יותר מדי מילוי, כדי שהשוקולד לא יברח בזמן האפייה.
5. מגלגלים את הבצק מהחלק הרחב לכיוון הקצה.
6. מניחים בתבנית כשהקצה הדק של הבצק פונה כלפי מטה ומכופפים מעט את הצדדים לצורת קרואסון.
7. טורפים את הביצה עם כפית מים ומברישים את הקרואסונים.
8. אופים במשך 20-25 דקות, עד שהקרואסונים תפוחים וזהובים.
9. מצננים כמה דקות ומפזרים אבקת סוכר.
הטיפ שיבטיח הצלחה
אם הבצק התרכך במהלך העבודה, מכניסים את הקרואסונים למקרר לעשר דקות לפני האפייה. בצק קר יתפח טוב יותר וישמור על צורתו.
2. שייק בננה, תמרים וחמאת בוטנים
השייק הזה סמיך, קרמי ומתקתק באופן טבעי. הבננה, התמרים, שיבולת השועל וחמאת הבוטנים הופכים אותו להרבה יותר ממשקה - הוא משביע, מפנק ומוכן בתוך חמש דקות.
מצרכים ל-2 כוסות גדולות או 4 כוסות קטנות
- 2 בננות בשלות, רצוי קפואות
- 4 תמרי מג'הול רכים, ללא גלעינים
- 2 כוסות חלב, משקה שקדים או משקה שיבולת שועל
- 2 כפות חמאת בוטנים או חמאת שקדים
- 1/4 כוס שיבולת שועל, כ-25 גרם
- 1/2 כפית קינמון
- 4-5 קוביות קרח, אם משתמשים בבננות טריות
אופן ההכנה
1. אם התמרים מעט יבשים, משרים אותם במים חמים במשך עשר דקות ומסננים.
2. מכניסים לבלנדר את החלב, התמרים, הבננות, שיבולת השועל, חמאת הבוטנים, הקינמון וההל.
3. טוחנים במשך 2-3 דקות, עד שמתקבל שייק חלק וקרמי.
4. אם השייק סמיך מדי, מוסיפים עוד מעט חלב וטוחנים שוב.
5. מוזגים לכוסות ומגישים מיד.
לגרסה עדינה יותר
אפשר להסתפק בכף אחת של חמאת בוטנים ולהוסיף עוד רבע כוס חלב.
3. מאפי שמרים במילוי גבינה מתוקה ופירורים
בצק שמרים רך ואוורירי, מרכז גבינתי בניחוח וניל ולימון ושכבת פירורים פריכה מלמעלה. המאפים האישיים האלה נראים כמו משהו שקונים בקונדיטוריה, אבל ההכנה שלהם פשוטה הרבה יותר ממה שנדמה.
מצרכים ל-14 מאפים
בצק
- 500 גרם קמח לבן
- 1 כף שמרים יבשים
- 1/3 כוס סוכר, כ-65 גרם
- 1 כוס חלב פושר, 240 מ"ל
- 1 ביצה
- 80 גרם חמאה רכה
- 1 כפית תמצית וניל
- 1/2 כפית מלח
- גרידה מחצי לימון, לא חובה
למילוי הגבינה
- 250 גרם גבינת ריקוטה או גבינת טוב טעם
- 150 גרם גבינת שמנת
- 1/3 כוס סוכר, כ-65 גרם
- 1 חלמון
- 1 כף קורנפלור
- 1 כפית תמצית וניל
- גרידה מחצי לימון
לפירורים
50 גרם קמח
40 גרם סוכר
40 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות
להברשה
- 1 ביצה
- 1 כפית חלב
אופן ההכנה
1. מניחים בקערת המיקסר את הקמח, השמרים והסוכר ומערבבים.
2. מוסיפים חלב פושר, ביצה, וניל וגרידת לימון ולשים בעזרת וו לישה במשך שתי דקות.
3. מוסיפים את החמאה הרכה בהדרגה ולשים עוד 7-8 דקות.
4. מוסיפים את המלח וממשיכים ללוש כדקה, עד שמתקבל בצק רך, חלק ומעט דביק.
5. מכסים את הקערה ומתפיחים במשך כשעה ורבע, עד שהבצק כמעט מכפיל את נפחו.
6. בינתיים מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את הגבינות, הסוכר, החלמון, הקורנפלור, הווניל וגרידת הלימון. שומרים במקרר.
7. מכינים את הפירורים: מעבדים בידיים את הקמח, הסוכר והחמאה הקרה עד שמתקבלים פירורים גסים. שומרים במקרר.
8. מחלקים את הבצק ל-14 כדורים ומסדרים אותם בשתי תבניות מרופדות בנייר אפייה, תוך שמירת מרווחים ביניהם.
9. מכסים ומתפיחים במשך 25-30 דקות.
10. יוצרים בעזרת תחתית של כוס שקע עמוק במרכז כל כדור. אם הכוס נדבקת, מקמחים אותה קלות.
11. ממלאים כל שקע בכף גדושה מתערובת הגבינה.
12. טורפים ביצה עם כפית חלב ומברישים את שולי הבצק.
13. מפזרים את הפירורים מעל מילוי הגבינה.
14. אופים בתנור שחומם מראש ל-175 מעלות במשך 18-22 דקות, עד שהמאפים זהובים.
15. מצננים מעט ומגישים. אפשר לפזר אבקת סוכר לפני ההגשה.
איך מכינים מראש?
אפשר לעצב את המאפים, למלא אותם בגבינה ולשמור מכוסים במקרר במשך כמה שעות. לקראת צאת הצום מוציאים מהמקרר, ממתינים כ-20 דקות, מפזרים פירורים ואופים.
4. סלט בטטה, חומוס וגבינה בולגרית
זה לא עוד סלט קטן שמניחים בצד. קוביות בטטה צלויות, גרגירי חומוס, ירקות פריכים, עשבי תיבול, גבינה מלוחה וגרעינים קלויים הופכים אותו למנה צבעונית, עשירה ומשביעה בפני עצמה.
מצרכים ל-6 מנות
לסלט
- 2 בטטות בינוניות, קלופות וחתוכות לקוביות
- 2 כפות שמן זית
- 1/2 כפית פפריקה מתוקה
- מעט מלח ופלפל שחור
- 1 קופסת גרגירי חומוס, כ-240 גרם לאחר סינון
- 2 מלפפונים, חתוכים לקוביות
- 250 גרם עגבניות שרי, חצויות
- 1 פלפל אדום, חתוך לקוביות
- 1/2 בצל סגול, פרוס דק
- 2 כוסות עלי רוקט, חסה או תרד צעיר
- חופן פטרוזיליה, קצוצה
- חופן כוסברה או נענע, קצוצה
- 150 גרם גבינה בולגרית או פטה, מפוררת או מגוררת גס
- 1/3 כוס גרעיני דלעת, גרעיני חמנייה או שקדים פרוסים
לרוטב
- 3 כפות שמן זית
- 2 כפות מיץ לימון
- 1 כף חומץ תפוחים
- 1 כפית דבש או סילאן
- 1 כפית חרדל
- 1 שן שום קטנה, כתושה
- מעט מלח
- פלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
1. מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. מניחים בתבנית את קוביות הבטטה ומוסיפים שמן זית, פפריקה, מעט מלח ופלפל.
3. מערבבים ומשטחים לשכבה אחת.
4. צולים במשך 25-30 דקות, עד שהבטטות רכות וזהובות. הופכים אותן פעם אחת במהלך הצלייה ומצננים.
5. שוטפים את גרגירי החומוס ומסננים היטב.
6. קולים את הגרעינים במחבת יבשה במשך 2-3 דקות, עד שהם מתחילים להזהיב.
7. מכניסים לקערה גדולה את המלפפונים, העגבניות, הפלפל, הבצל, העלים הירוקים, עשבי התיבול וגרגירי החומוס.
8. מערבבים בצנצנת את כל מרכיבי הרוטב.
9. מוסיפים לסלט את הבטטות הצלויות ויוצקים מעל את הרוטב.
10. מערבבים בעדינות ומפזרים מעל את הגבינה והגרעינים הקלויים.
להכנה מראש
אפשר לצלות את הבטטות, להכין את הרוטב ולחתוך את הירקות מראש. שומרים כל מרכיב בנפרד ומרכיבים את הסלט סמוך להגשה, כדי שהירקות יישארו פריכים.
5. קיש תרד וגבינות ללא בצק
כל הטעם של קיש גבינתי ועשיר, בלי להכין תחתית ובלי לרדד בצק. מערבבים את המרכיבים, מעבירים לתבנית ואופים עד שמתקבל מאפה זהוב ויציב.
מצרכים לתבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ
- 1 כף שמן זית
- 1 בצל בינוני, קצוץ
- 300 גרם תרד קפוא, מופשר
- 5 ביצים
- 200 גרם גבינה צהובה או מוצרלה, מגוררת
- 100 גרם גבינה בולגרית או פטה, מפוררת
- 1/4 כפית מלח
- מעט פלפל שחור
- קורט אגוז מוסקט, לא חובה
- מעט שמן לשימון התבנית
אופן ההכנה
1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים את התבנית.
2. סוחטים היטב את התרד המופשר. חשוב להוציא ממנו כמה שיותר נוזלים.
3. מחממים שמן במחבת ומטגנים את הבצל במשך כחמש דקות, עד שהוא מתרכך ומתחיל להזהיב.
4. מוסיפים את התרד ומבשלים עוד 3-4 דקות, עד שהנוזלים שנותרו מתאדים.
5. מסירים מהאש ומצננים מעט.
6. טורפים בקערה את הביצים עם המלח, הפלפל ואגוז המוסקט.
7. מוסיפים את הגבינה הצהובה, הגבינה הבולגרית ותערובת התרד ומערבבים.
8. יוצקים לתבנית ומשטחים.
9. אופים במשך 30-35 דקות, עד שהקיש יציב וזהוב בשוליים.
10. ממתינים עשר דקות לפני שפורסים.
אפשר לגוון
אפשר להחליף חלק מהתרד בפטריות מוקפצות, קוביות קישואים או עגבניות שרי חצויות.
6. פסטה עם עגבניות ותרד בסיר אחד
הפסטה, הרוטב והתבלינים מתבשלים יחד באותו סיר - בלי לבשל בנפרד, בלי לסנן ובלי להשאיר ערימת כלים בכיור. בזמן הבישול הפסטה סופגת את טעמי העגבניות, השום ועשבי התיבול.
מצרכים ל-4-5 מנות
- 300 גרם ספגטי
- 1 קופסת עגבניות קצוצות, 800 גרם
- 3 כוסות ציר ירקות או מים, כ-720 מ"ל
- 2 כפות שמן זית
- 1 בצל בינוני, פרוס דק
- 4 שיני שום, פרוסות או קצוצות
- 1 כפית אורגנו יבש
- 1 כפית בזיליקום יבש
- מעט פלפל שחור
- 200 גרם עלי תרד טריים או תרד קפוא מופשר וסחוט
- 50 גרם גבינת פרמזן מגוררת
- מלח לפי הטעם
אופן ההכנה
1. מכניסים לסיר רחב את העגבניות, ציר הירקות, שמן הזית, הבצל, השום והתבלינים.
2. שוברים את הפסטה לשניים ומכניסים לסיר. מוודאים שרוב הפסטה מכוסה בנוזלים.
3. מכסים את הסיר ומביאים לרתיחה.
4. מסירים את המכסה, מנמיכים לאש בינונית ומבשלים במשך 10-15 דקות.
5. מערבבים פעם בכמה דקות, כדי שהפסטה לא תידבק לתחתית. לא מערבבים ללא הפסקה, כדי שלא תתקבל פסטה דביקה.
6. כשהפסטה כמעט מוכנה, מוסיפים את התרד ומערבבים עד שהוא מתרכך.
7. אם הפסטה עדיין קשה והנוזלים נגמרו, מוסיפים בהדרגה מעט מים רותחים.
8. מכבים את האש, מוסיפים את הפרמזן ומערבבים.
9. ממתינים 3-5 דקות לפני ההגשה, כדי שהרוטב יסמיך.
בתאבון!
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