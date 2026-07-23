לא תדעו במה להתחיל: 6 מתכונים ממכרים לצאת הצום

מבחוץ הם תפוחים וזהובים, מבפנים מחכה שוקולד חם ונמס - וכל ההכנה אורכת דקות ספורות. המתכון המושלם למי שרוצה להניח על השולחן מאפה שנראה מושקע בלי להתחיל להכין בצק קרואסון בבית.

מצרכים ל-16 קרואסונים קטנים

300 גרם בצק עלים, מופשר אך קר

120 גרם שוקולד חלב או שוקולד מריר

1 ביצה

1 כפית מים

מעט קמח לקימוח משטח העבודה

אבקת סוכר להגשה, לא חובה

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. פותחים את בצק העלים על משטח מקומח קלות ומרדדים אותו בעדינות למלבן אחיד.

3. חותכים את הבצק ל-16 משולשים.

4. מניחים חתיכת שוקולד בחלק הרחב של כל משולש. לא מעמיסים יותר מדי מילוי, כדי שהשוקולד לא יברח בזמן האפייה.

5. מגלגלים את הבצק מהחלק הרחב לכיוון הקצה.

6. מניחים בתבנית כשהקצה הדק של הבצק פונה כלפי מטה ומכופפים מעט את הצדדים לצורת קרואסון.

7. טורפים את הביצה עם כפית מים ומברישים את הקרואסונים.

8. אופים במשך 20-25 דקות, עד שהקרואסונים תפוחים וזהובים.

9. מצננים כמה דקות ומפזרים אבקת סוכר.

הטיפ שיבטיח הצלחה

אם הבצק התרכך במהלך העבודה, מכניסים את הקרואסונים למקרר לעשר דקות לפני האפייה. בצק קר יתפח טוב יותר וישמור על צורתו.