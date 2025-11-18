שלושה ימים לאחר שדווח על היתכנות לכך, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף צפוי להיפגש מחר (רביעי) עם המחבל ואחד ממנהיגי החמאס ח'ליל אל-חיה באיסטנבול, כך דווח בערוץ הסעודי "א-שרק". אל המשלחת מטעם ארגון הטרור הרצחני יצטרפו עוד מספר בכירים בהנהגת חמאס.

אם הפגישה אכן תתקיים, זו תהיה הפגישה השנייה בין השניים: וויטקוף ואל-חיה כבר נפגשו באוקטובר בקהיר, לפני החתימה על הפסקת האש, בפגישה שבה השתתף גם ג'ארד קושנר – חתנו של הנשיא.

בריאיון ששודר ב-60 Minutes באוקטובר, סיפר ויטקוף כי פתח את המפגש ההוא במחווה אישית. הוא ניחם את אל חיה על מות בנו בתקיפה ישראלית בקטאר חודש קודם לכן, וסיפר שגם הוא קבר בן. אנדרו, בנו של ויטקוף, מת ממנת יתר ב-2011. לדבריו, הוא אמר לבכיר חמאס שהם שייכים לאותו מועדון אפל של הורים שאיבדו ילד.

ויטקוף אינו הראשון בממשל טראמפ שנפגש עם נציגי חמאס. אדם בוהלר, שליח הנשיא לענייני חטופים, קיים כמה סבבים עם גורמי חמאס בקטר במרץ האחרון בניסיון לשחרר אסיר בעל אזרחות אמריקנית ישראלית. אותם מגעים לא הביאו לתוצאה מעשית, אך מבחינת הממשל הם סללו את הדרך לערוץ ישיר, שוויטקוף ממשיך להפעיל גם כעת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר במספר הזדמנויות שחמאס לא יישאר בשלטון בעזה, והדגיש כי ארגון הטרור ייאלץ להתפרק מנשקו, אולם עד כה, השלב השני של ההסכם שכולל את פירוק חמאס עוד לא החל, וארגון הטרור מבסס את שליטתו באזורים שממערב לקו הצהוב. מהדיווח בניו יורק טיימס לא ברור אם ארה"ב זנחה את תוכניותיה למגר את שלטון חמאס בעזה.