כיכר השבת
בפעם השנייה

דיווח: סטיב ויטקוף ייפגש מחר בטורקיה עם מנהיג חמאס ח'ליל אל חיה

בפעם השנייה בתוך חודשיים, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף צפוי להיפגש מחר עם המחבל ואחד ממנהיגי החמאס ח'ליל אל-חיה באיסטנבול | אל המשלחת מטעם ארגון הטרור הרצחני יצטרפו עוד מספר בכירים בהנהגת חמאס (העולם הערבי)

4תגובות
(צילום: תקשורת ערבית, משרד האוצר)

שלושה ימים לאחר שדווח על היתכנות לכך, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף צפוי להיפגש מחר (רביעי) עם המחבל ואחד ממנהיגי ה ח'ליל אל-חיה באיסטנבול, כך דווח בערוץ הסעודי "א-שרק". אל המשלחת מטעם ארגון הטרור הרצחני יצטרפו עוד מספר בכירים בהנהגת חמאס.

אם הפגישה אכן תתקיים, זו תהיה הפגישה השנייה בין השניים: ו ואל-חיה כבר נפגשו באוקטובר בקהיר, לפני החתימה על הפסקת האש, בפגישה שבה השתתף גם ג'ארד קושנר – חתנו של הנשיא.

בריאיון ששודר ב-60 Minutes באוקטובר, סיפר ויטקוף כי פתח את המפגש ההוא במחווה אישית. הוא ניחם את אל חיה על מות בנו בתקיפה ישראלית בקטאר חודש קודם לכן, וסיפר שגם הוא קבר בן. אנדרו, בנו של ויטקוף, מת ממנת יתר ב-2011. לדבריו, הוא אמר לבכיר חמאס שהם שייכים לאותו מועדון אפל של הורים שאיבדו ילד.

ויטקוף אינו הראשון בממשל טראמפ שנפגש עם נציגי חמאס. אדם בוהלר, שליח הנשיא לענייני חטופים, קיים כמה סבבים עם גורמי חמאס בקטר במרץ האחרון בניסיון לשחרר אסיר בעל אזרחות אמריקנית ישראלית. אותם מגעים לא הביאו לתוצאה מעשית, אך מבחינת הממשל הם סללו את הדרך לערוץ ישיר, שוויטקוף ממשיך להפעיל גם כעת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר במספר הזדמנויות שחמאס לא יישאר בשלטון ב, והדגיש כי ארגון הטרור ייאלץ להתפרק מנשקו, אולם עד כה, השלב השני של ההסכם שכולל את פירוק חמאס עוד לא החל, וארגון הטרור מבסס את שליטתו באזורים שממערב לקו הצהוב. מהדיווח בניו יורק טיימס לא ברור אם ארה"ב זנחה את תוכניותיה למגר את שלטון חמאס בעזה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
חמאס הוא ארגון טרור מסוכן. פעולות ישראל מגובות בכללי הדין הבינלאומי להחזיר את החטופים,להביס את הטרור ולמנוע אלימות נוספת זו חובתנו מול אזרחינו וכל העולם
קובי
3
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
2
ח’ליל אלחיה הופיע לראשונה מאז ניסיון החיסול ואמר שהוא "חש בכאב על אובדן בנו, מלווי ומנהל משרדי". פתאום נהיה לו לב פתאום יש לו דמעות שנים הוא שלח ילדים למות בשביל התעמולה שלו ועכשיו כשזה נוגע לבן שלו הוא נזכר שזה "כואב".
אסף
1
'עוד בכירים מצטרפים' כנראה כדי לוודא שהגיהנום מלא עד אפס מקום
סויסה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר