כולנו מכירים את ההרגשה: היום עמוס, המטלות מצטברות, הילדים בבית, העבודה לא ממש מתקתקת ופתאום גם אזעקה...

היום בתוכנית 'דבר ראשון' החליט המנחה משה מנס להרים את הכפפה ולתת לכם את הדרך האפקטיבית ביותר לנצל את הזמן בממד בבית עם הילדים בשביל אימון כושר אנרגטי. כי לפעמים כל מה שצריך כדי לשמור על בריאות הגוף והנפש זה בדיוק שש דקות פנויות וקצת כוח רצון.

למה דווקא 6 דקות?

כפי שהסביר הפזיולוג יובל חלד בראיון לתוכנית תהיה בריא הפעלת השרירים כנגד התנגדות היא לא רק עניין של מראה חיצוני. מדובר ב"בית מרקחת" של ממש בתוך הגוף שלנו. כשאנחנו מתאמצים, השרירים מפרישים חומרים השומרים על תאי המוח ועל היכולות הקוגניטיביות שלנו. אימון קצר ועצים (HIIT) מאפשר להשיג תוצאות משמעותיות בזמן מינימלי.

השיטה: פרוטוקול "טבטה"

האימון בנוי בשיטת אימון הפוגות: 40 שניות של עבודה מאומצת, ו-20 שניות של מנוחה. חוזרים על התהליך במשך 6 עד 8 סבבים, וסוגרים אימון שלם ששורף קלוריות ומפעיל את כל מערכות הגוף.

יוצאים לדרך: תוכנית האימון של משה מנס

1. חימום ודופק: קפיצות בפישוק (Jumping Jacks) מתחילים חזק כדי להעלות את הדופק.

איך עושים? קפיצה תוך פריסת ידיים ורגליים וחזרה למרכז.למתחילים: ניתן לעבור מצד לצד עם הרגליים ללא קפיצה, תוך הנפת ידיים.

2. כוח רגליים: סקוואט (Squat) התרגיל החשוב ביותר לחיזוק פלג הגוף התחתון.

איך עושים? ישיבה לאחור כאילו יש כיסא דמיוני, שמירה על גב ישר וחזרה לעמידה.טיפ של משה: הקפידו שהברכיים לא יעברו את קו בהונות הרגליים.

3. יציבות ותנועה: מכרעים (Lunges) עבודה על שיווי משקל וחיזוק השרירים המייצבים.

איך עושים? לקיחת רגל אחת קדימה וירידה עם הברך האחורית לכיוון הרצפה. מחליפים רגליים בכל חזרה.

4. כתפיים ותאומים: השילוב המנצח גם אם אין לכם משקולות בבית, אל דאגה.

איך עושים? לוקחים שני בקבוקי מים מלאים. מבצעים לחיצות כתפיים כלפי מעלה, ובמקביל עולים על קצות האצבעות כדי להפעיל את שרירי התאומים ברגליים.

5. חיזוק פלג גוף עליון: שכיבות סמיכה עבודה על החזה והידיים.

איך עושים? יורדים לרצפה ומבצעים שכיבות סמיכה קלאסיות.למתחילים: ניתן לבצע את התרגיל כשהברכיים מונחות על הרצפה כדי להקל על העומס.

6. הפינאלה: התרגיל "הכי קשה" כדי לסיים עם מקסימום אנרגיה, משה מציע תרגיל המשלב ירידה לקרקע, ניתור קטן ועמידה (סוג של "ברפיז" מותאם). זה השלב שבו נותנים את הכל.

תהנו!