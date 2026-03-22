כיכר השבת
לנצל את הזמן

זה מה שתעשו עם הילדים בזמן האזעקה: 6 דקות של כושר אנרגטי  | צפו

אין לכם זמן ללכת לחדר כושר? קר בחוץ? חם בחוץ? הילדים בבית? למדריך הכושר שלנו יש פתרון שלא משאיר לכם מקום לתירוצים. אימון "טבטה" קצר, עצים ומדויק שיזרים לכם את הדם, יחזק את המוח וישאיר אתכם עם אנרגיות לכל היום. כך תעשו זאת נכון.

4תגובות

כולנו מכירים את ההרגשה: היום עמוס, המטלות מצטברות, הילדים בבית, העבודה לא ממש מתקתקת ופתאום גם אזעקה...

היום בתוכנית 'דבר ראשון' החליט המנחה משה מנס להרים את הכפפה ולתת לכם את הדרך האפקטיבית ביותר לנצל את הזמן בממד בבית עם הילדים בשביל אימון כושר אנרגטי. כי לפעמים כל מה שצריך כדי לשמור על הגוף והנפש זה בדיוק שש דקות פנויות וקצת כוח רצון.

למה דווקא 6 דקות?

כפי שהסביר הפזיולוג יובל חלד בראיון לתוכנית תהיה בריא הפעלת השרירים כנגד התנגדות היא לא רק עניין של מראה חיצוני. מדובר ב"בית מרקחת" של ממש בתוך הגוף שלנו. כשאנחנו מתאמצים, השרירים מפרישים חומרים השומרים על תאי המוח ועל היכולות הקוגניטיביות שלנו. אימון קצר ועצים (HIIT) מאפשר להשיג תוצאות משמעותיות בזמן מינימלי.

השיטה: פרוטוקול "טבטה"

האימון בנוי בשיטת אימון הפוגות: 40 שניות של עבודה מאומצת, ו-20 שניות של מנוחה. חוזרים על התהליך במשך 6 עד 8 סבבים, וסוגרים אימון שלם ששורף קלוריות ומפעיל את כל מערכות הגוף.

יוצאים לדרך: תוכנית האימון של משה מנס

1. חימום ודופק: קפיצות בפישוק (Jumping Jacks) מתחילים חזק כדי להעלות את הדופק.

  • איך עושים? קפיצה תוך פריסת ידיים ורגליים וחזרה למרכז.למתחילים: ניתן לעבור מצד לצד עם הרגליים ללא קפיצה, תוך הנפת ידיים.

2. כוח רגליים: סקוואט (Squat) התרגיל החשוב ביותר לחיזוק פלג הגוף התחתון.

  • איך עושים? ישיבה לאחור כאילו יש כיסא דמיוני, שמירה על גב ישר וחזרה לעמידה.טיפ של משה: הקפידו שהברכיים לא יעברו את קו בהונות הרגליים.

3. יציבות ותנועה: מכרעים (Lunges) עבודה על שיווי משקל וחיזוק השרירים המייצבים.

  • איך עושים? לקיחת רגל אחת קדימה וירידה עם הברך האחורית לכיוון הרצפה. מחליפים רגליים בכל חזרה.

4. כתפיים ותאומים: השילוב המנצח גם אם אין לכם משקולות בבית, אל דאגה.

  • איך עושים? לוקחים שני בקבוקי מים מלאים. מבצעים לחיצות כתפיים כלפי מעלה, ובמקביל עולים על קצות האצבעות כדי להפעיל את שרירי התאומים ברגליים.

5. חיזוק פלג גוף עליון: שכיבות סמיכה עבודה על החזה והידיים.

  • איך עושים? יורדים לרצפה ומבצעים שכיבות סמיכה קלאסיות.למתחילים: ניתן לבצע את התרגיל כשהברכיים מונחות על הרצפה כדי להקל על העומס.

6. הפינאלה: התרגיל "הכי קשה" כדי לסיים עם מקסימום אנרגיה, משה מציע תרגיל המשלב ירידה לקרקע, ניתור קטן ועמידה (סוג של "ברפיז" מותאם). זה השלב שבו נותנים את הכל.

תהנו!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
רעיון חזק ממש!
מענדי
3
כל הכבוד על היוזמה, הלוואי תעשו סידרה שתלמדו על כל השרירים ותרגילים שאפשר לעשות בבית. עכשיו מי שרוצה ללמוד על זה צריך ללכך למקומות שלא הכל צנוע בסרטונים. זה הזדמנות לעשות פרוייקט יפה על טהרת הקודש. זה זיכוי הרבים ממש
ניסים בן זכאים
2
סוף סוף משהו לעניין
אורי
1
נצלו את הזמן לקריאת תהילים על עם ישראל ועל הכושר הגופני שלכם
כהן

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר