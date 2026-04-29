כיכר השבת
מחקר חדש חושף

"משפר זיכרון" | הקשר המפתיע בין שריר הבטן למוח

מחקר חדש מאוניברסיטת פנסילבניה חושף קשר הידראולי מפתיע בין שרירי הבטן למוח: תנועות זעירות הנוצרות בפעילות יומיומית דוחפות נוזל מוחי ומסייעות בניקוי פסולת עצבית - תהליך שעשוי להיות קריטי במניעת מחלות ניווניות כמו אלצהיימר (בריאות)

קשורים במוח. שרירי הבטן (צילום: Shutterstock)

מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Neuroscience מציע זווית הסתכלות מפתיעה על הקשר בין הגוף למוח: לא רק פעילות מוחית משפיעה על הגוף - אלא גם תנועות גופניות פשוטות, כמו התכווצויות שרירי הבטן, משפיעות ישירות על תנועת המוח עצמו.

המחקר, בהובלת פרופ' פטריק דרו מאוניברסיטת פנסילבניה, מצא כי התכווצויות של שרירי הבטן פועלות כמעין "משאבה הידראולית". באמצעות העלאת לחץ בחלל הבטן, הן דוחפות דם דרך מערכת ורידים מיוחדת - הוורידים הוורטברליים - המחוברת לעמוד השדרה. כתוצאה מכך, נוצר לחץ על שק הדורה המקיף את חוט השדרה, מה שמוביל לתזוזה עדינה של המוח בתוך הגולגולת.

החוקרים השתמשו באלקטרודות למדידת פעילות שרירית בעכברים, וגילו כי תנועת המוח מתרחשת בהשהיה קצרה לאחר התכווצויות הבטן. כדי לאשש את הממצאים, הם הפעילו לחץ מלאכותי באמצעות חגורה פנאומטית סביב הבטן של עכברים מורדמים - וגם אז נצפתה אותה תנועה קדמית של המוח, שחזרה למקומה מיד עם שחרור הלחץ.

באמצעות הדמיה מתקדמת וסימולציות חישוביות, הראה הצוות כי תנועות זעירות אלו גורמות לזרימה מוגברת של נוזל מוחי-שדרתי (CSF), אשר "שוטף" את רקמת המוח ומסייע בפינוי תוצרי פסולת מטבוליים. למעשה, הסימולציות הצביעו על כך שקצב פינוי הנוזלים עשוי להיות גבוה פי כמה מקצב ייצורם.

לממצאים יש השלכות משמעותיות על הבנת הקשר בין פעילות גופנית ל המוח. גם פעולות יומיומיות פשוטות - כמו הליכה, שינוי תנוחה או אפילו התכווצות קלה של שרירי הליבה - עשויות להפעיל את המנגנון הזה.

לדברי דרו, "מדובר בתנועות זעירות מאוד - כאלה שמתרחשות כמעט בכל פעילות גופנית. ייתכן שיש להן השפעה משמעותית על בריאות המוח".

עם זאת, החוקרים מדגישים כי נדרש מחקר נוסף כדי להבין כיצד המנגנון פועל בבני אדם, ובאיזו מידה הוא תורם למניעת מחלות נוירודגנרטיביות כמו אלצהיימר.

בריאותמחקרמוחאלצהיימרשרירים

