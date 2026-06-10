אוכלים בשעות הלילה? הסיבה הרפואית שבגללה כדאי לכם להפסיק

מחקר חדש מאוניברסיטת טקסס סאות'ווסטרן מצביע על מנגנון ביולוגי מפתיע: אכילה בשעות הלילה אינה רק "לא מומלצת" - היא עלולה ממש לשבש את התיאום בין השעונים הביולוגיים של תאי המעי. הממצאים, שפורסמו בכתב העת PNAS, עשויים לשפוך אור על הקשר הידוע בין עבודה במשמרות, ג'ט לג ובעיות עיכול כרוניות.

החוקרים, בהובלת ד"ר יוקי אובאטה וד"ר שין ימאזאקי, השתמשו בעכברים מהונדסים גנטית שתאי המעי שלהם "זוהרים" כאשר גן מרכזי המשמש כשעון ביולוגי בשם Per2 פעיל. כך ניתן היה לעקוב בזמן אמת אחר פעילותם של חמישה סוגי תאים שונים במעי, בהם תאי עצב, תאי שריר, מקרופאגים ותאי קוצב מיוחדים המכונים ICCs (Interstitial Cells of Cajal).

בתנאים רגילים, כל התאים פועלים בסנכרון מדויק, בהתאם למחזור היממה. אך כאשר החוקרים אילצו את העכברים לאכול רק במהלך פרק זמן קצר ביום - מצב המדמה אכילה לילית אצל בני אדם - התמונה השתנתה: רוב התאים התאימו את עצמם לשעות האכילה החדשות, אך תאי ה-ICCs סירבו להסתנכרן.

תאי ה-ICCs, המשמשים כ"קוצבי הלב" של המעי ואחראים על תנועתיותו, המשיכו לפעול לפי השעון המקורי שלהם - גם לאחר שבועות של שינוי בהרגלי האכילה. חוסר התאמה זה יוצר, לפי החוקרים, "כאוס תזמוני" בתוך מערכת העיכול.

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המשמעות האפשרית: כאשר אדם אוכל בשעות שאינן תואמות את השעון הביולוגי שלו, חלק מתאי המעי פועלים לפי "לוח זמנים חדש", בעוד אחרים נשארים תקועים בלוח הישן. התוצאה עשויה להיות פגיעה בתהליך העיכול, תנועתיות לא תקינה של המעי ואף סיכון מוגבר למצבים כמו תסמונת המעי הרגיז ומחלות דלקתיות.

המחקר מתבסס על עבודות קודמות שהראו כי כמעט כל תא בגוף מחזיק בשעון פנימי עצמאי, המושפע הן מהמוח - "שעון האב" - והן מאותות סביבתיים כמו אור ואכילה. אך הממצא החדש מדגיש עד כמה מורכב המנגנון, וכיצד סוגי תאים שונים מגיבים באופן שונה לאותם שינויים.

לדברי החוקרים, הבנת חוסר הסנכרון הזה עשויה בעתיד להוביל לפיתוח אסטרטגיות טיפול חדשות - החל מהתאמת זמני אכילה, דרך פרוביוטיקה ועד תרופות שיסייעו "לאפס" את השעונים הביולוגיים של המעי.

החוקרים מוסיפים כי עבור מיליוני אנשים ברחבי העולם - עובדי משמרות, טייסים ונוסעים תכופים - מדובר בממצא שעשוי להסביר תסמינים יומיומיים מוכרים, ואולי גם להציע פתרונות חדשים לשיפור בריאות מערכת העיכול.