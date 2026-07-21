המוצר הבסיסי שכולנו צורכים התגלה בחלל - והמשמעות מרחיקת לכת

מדענים זיהו לראשונה בחלל מולקולת סוכר אמיתית בשם אריתרולוז, סוכר בעל ארבעה אטומי פחמן המצוי באופן טבעי גם בפטל.

מולקולה היא קבוצת אטומים המחוברים ביניהם בקשר כימי. הגילוי נעשה בענן מולקולרי סמוך למרכז שביל החלב, באמצעות שני טלסקופים ספרדיים.

לגילוי יש משמעות מדעית חשובה, משום שהוא מחזק את ההשערה שחלק מאבני הבניין הכימיות הדרושות להיווצרות חיים יכולות להיווצר כבר בחלל, ולהגיע לכוכבי לכת באמצעות שביטים ואבק קוסמי.

החוקר יושיהירו פורוקאווה מאוניברסיטת טוהוקו ביפן אמר: "חיכינו זמן רב לגילוי כזה. סוכרים שנוצרים בחלל הבין־כוכבי יכולים להגיע לכדור הארץ ולכוכבי לכת אחרים באמצעות אבק משביטים".

עם זאת, הוא הדגיש כי עדיין לא ברור כיצד מולקולות כאלה הובילו בפועל להיווצרות חיים.