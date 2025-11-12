כיכר השבת
אין לי כח

"למה אתה חי רק על 30% בטרייה?" | ד"ר גרוסמן מסביר באולפן

ד"ר מולי גרוסמן מתארח בתכנית "חיים באיז"י" ומדבר על 'דיסתימיה' - דכאון חבוי | מה גורם לאנשים לאבד את שמחת החיים שלהם, ולוותר על החלקים המהנים שבחיים? | איך ניתן להבדיל בין דיסתימיה לבין דכאון קליני | ומה הדרכים לטפל בתופעה? • צפו/האזינו 

הרב אסף רצון משוחח עם דוקטור מולי גרוסמן, מנהל מרכז "פנימה" להכשרות מטפלים, על דיסתימיה, המכונה גם "דיכאון קל" או "דיכאון חבוי". ד"ר גרוסמן מתמקד בהבדל בין דיכאון קלאסי, שבו האדם מתקשה לתפקד, לבין דיסתימיה, שבה האדם מתפקד בבסיס אך נראה כבוי וחי על "30% בטרייה", ללא שמחת חיים או יכולת ליהנות מדברים שאהב.

מצב זה יכול לנבוע מאירוע טראומטי המחלק את חיי האדם ל"לפני" ו"אחרי", והוא מאופיין במצב רוח ירוד הנמשך לפחות שנתיים אצל מבוגרים. הטיפול המוצע הוא CBT (טיפול קוגניטיבי התנהגותי), הכולל מסלול התנהגותי (כגון פעילות גופנית מסודרת) ומסלול קוגניטיבי (המתמקד בשינוי אמונות מגבילות לאמונות מצמיחות באמצעות מפגש חוויתי ופנימי).

מתוך פרק 15 של חיים באיז"י - צפו/האזינו

