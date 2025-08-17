בין הזמנים כבר כאן, הילדים בבית והמריבות באוויר – אבל רגע לפני שאתם מאבדים את הסבלנות, קבלו מדריך מיוחד מיוסי עבדו, מטפל רגשי מוסמך. בריאיון אצל משה מנס בתוכנית דבר ראשון הוא מגיש ארבעה כלים פרקטיים שיעזרו לכם להפוך את החופש לתקופה של רוגע, שקט פנימי והנאה אמיתית עם המשפחה.

יוסי עבדו מסביר כי דווקא בחופש – כשהשגרה נעלמת – צפות הדאגות והמתחים שלא היה לנו זמן להתעסק בהם במהלך השנה. כדי להתמודד עם זה, הוא מציע ארבעה טיפים מעשיים שכל אחד יכול ליישם כבר היום:

1. נשימות מרגיעות – שלוש שאיפות ושתי נשיפות רצופות. הנשימה מחברת לגוף, משחררת מחשבות ומביאה מיידית לרגיעה.

2. שעת דאגה יומית – קובעים זמן מוגדר ביום להתעסקות בדאגות. כך נמנעים מהצפה מתמדת ושומרים על שליטה.

3. כוח השאלה – המוח הוא כמו גוגל: אם נשאל שאלות שליליות נקבל תשובות שליליות. לכן חשוב לשאול שאלות בונות ("איך לנצל את החופש לטובה?") במקום שאלות מכשילות ("למה אני לא רגוע?").

4. מיני־CBT – בכל מחשבה שלילית שואלים: האם זה נכון? מה ההוכחה? האם היו מצבים שבהם קרה ההפך? כך ניתן לנפץ אמונות מגבילות שחוסמות אותנו.

עבדו מזכיר שגם חופש לא תמיד מתנהל לפי התכניות – ילדים שמפריעים, חמות שמגיעה בלי לתאם או בלת"מים אחרים. הטיפ שלו: להתייחס לבעיה, אבל להמשיך בלו"ז המתוכנן. אם נקרוס תחת כל בלת"ם – נאבד את כל החופש.

עוד נקודה חשובה: לדעת להגיד לא. "הרבה אנשים סובלים מתסמונת הריצוי – מנסים לרצות את כולם: את האישה, את ההורים, את החמות – ושוכחים את עצמם", אומר עבדו. "אבל חופש אמיתי מתחיל במקום שבו יודעים להציב גבולות".

בסיום השיחה, משה מנס הזכיר ספר קלאסי של דייל קרנגי על התמודדות עם דאגות, שמציע לשאול את עצמנו מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? – תרגיל פשוט שעוזר לפרק חרדות.

יוסי עבדו, מדגיש כי חופש אמיתי הוא לא רק יציאה מהשגרה – אלא גם הזדמנות לאמץ כלים לחיים רגועים, מאוזנים ומשמעותיים הרבה יותר.