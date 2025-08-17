תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

והיום באולפן: אברום לייב בורשטיין מייסד "אגודת הכליזמרים" בדיון על נושא גיוס החרדים והחוק הישראלי, על צה"ל והקמת המדינה וגם קטעי מוזיקה מיוחדים לרומם את הלב והנפש.

כתב כיכר השבת ארי כהן על מצוקת החופים הנפרדים מה שגורם לדאוננו לאסונות, מי אשם בכך ומה ניתן לעשות.

ובכותרות היום: יום ההשבתה למען החטופים: מפגינים חסמו צירים מרכזיים כמו נתיבי איילון וכביש 1. עימותים נרשמו בין מפגינים לנהגים, כולל בצומת קפלן. נשיא המדינה הרצוג קרא לשחרור החטופים, וגנץ גינה מתקפות נגד משפחותיהם. מערכת הבריאות הצטרפה למחאה. אך מה אומרים המתנגדים ומה מראים נתוני האשראי וגם על הדרך הנכונה לזכור ולפעול נכון.

פסגת אלסקה: פוטין וטראמפ נפגשו ללא נציגים אוקראינים או אירופיים. לא הושג הסכם להפסקת אש באוקראינה. טראמפ אימץ את עמדת מוסקבה, ופוטין זכה ללגיטימציה מחודשת מארה"ב, אך הפסגה לא הניבה תוצאות משמעותיות.

מתקפה: הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תקף את הרב דוד לייבל על פנייתו לתלמידים ספרדים להצטרף לישיבתו, תוך עידוד לימודי שפות ושירות צבאי. הרב יוסף קרא לתלמידים להישאר נאמנים למסגרות הישיבתיות המסורתיות.

תקיפת צה"ל בתימן: צה"ל תקף תשתיות אנרגיה של החות'ים בצנעא, במרחק 2,000 ק"מ מישראל, בתגובה לשיגורי טילים ורחפנים לעבר ישראל. החות'ים, בהכוונת איראן, פוגעים בסחר הימי העולמי. צה"ל: נמשיך לפגוע בכל איום.

פינת רץ ברשת: דגל צוללים: חוק מחייב שימוש בדגל צוללים למניעת תאונות בים. כך תתנהלו אחרי פריצות דיסק: סרטון של ערן בן שושן מסביר על פריצות דיסק ומניעת פציעות. שביל החלב: האם ניתן לראות את הגלקסיה ממטוס הודות לזיהום אור נמוך. וגם סרטון על תרגילי כושר ותמונת MRI משווה ירך של טריאתלטים לעומת לא פעילים – פעילות גופנית מחזקת ומפחיתה פציעות!.