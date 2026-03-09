כיכר השבת
טריק שעובד

מלחמת הממתקים: איך מנהלים נכון את החטיפים בבית?

בשיחה מרתקת בתוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס', מזהיר הדיאטן הקליני ד"ר צחי כנען מפני "קפסולות הפלא" שמבטיחות ניסים, מסביר למה תזונה דומה ללימוד תורה, ומעניק טיפ פשוט שישנה את הרגלי האכילה של הילדים שלכם (דבר ראשון)

בתקופה שכולם בבית עם הילדים אוכלים ממתקים וג'אנק פוד ובעולם שבו כולם מחפשים פתרונות קסם וקיצורי דרך ל והרזייה. מגיע לתוכנית ' עם משה מנס' ד"ר צחי כנען (Ph.D), דיאטן קליני ומומחה למטבוליזם ומסביר מדוע הדרך אל הבריאות עוברת דרך התמדה ולא דרך קפסולות יקרות, ואיך הופכים את הבית לבריא יותר בלי מלחמות מיותרות.

המלכודת: "קפסולות שמרפאות סרטן? הכל הבטחות"

ד"ר כנען פותח באזהרה חמורה מפני מוצרים שמבטיחים ריפוי של מחלות קשות באמצעות תמציות פירות וירקות:

  • הבסיס המדעי המעוות: "לוקחים פירות וירקות שיש בהם ויטמינים, הופכים אותם לקפסולה וטוענים שזה מרפא סרטן חס ושלום. כשמבקשים הוכחות, הם שולחים מחקרים כלליים על ויטמינים, לא על המוצר שלהם".
  • סטנדרטים של מעבדה: "כדי לומר שמוצר מונע מחלה, צריך להוכיח את זה במעבדות הטובות בעולם. מה שמיוצר בדירה או בצנצנת מקסימה – פשוט לא עומד בסטנדרטים".

"כמו בלימוד תורה – אין קיצורי דרך"

בתשובה לשאלה האם קיים "קיצור דרך" למשקל תקין או לבריאות, ד"ר כנען משתמש בהשוואה מעולם הערכים היהודי:

"בלימוד תורה יש קיצורי דרך? לא. הדרך עצמה היא חלק מהמטרה. גם במדע – עשיתי תואר ראשון, שני ושלישי. זה תהליך של עשר שנים. אי אפשר לעשות קיצורים בתזונה, בדיוק כמו שאי אפשר לקצר את עמל התורה".

הטיפ המנצח: כך תגרמו לילד לאכול ירקות (בלי להגיד מילה)

הורים רבים מנסים "לדחוף" לילדים ירקות בשיטות של "אווירון" או הפעלת רגשות אשם ("קילפתי במיוחד בשבילך"). ד"ר כנען טוען שזו טעות:

  1. אל תעשו להם טובות: ילדים לא רוצים לעשות טובות להורים שלהם באוכל.
  2. שיטת ה"הנחה על השיש": רוצים שהילד יאכל עגבניות שרי או אבטיח? אל תבקשו ממנו. תשטפו, תחתכו, תניחו על השיש – ותלכו. "יש סיכוי גבוה שהוא פשוט ייקח וימשיך הלאה. הוא לא יגיד לכם שהוא עשה את זה, כי זה פשוט היה שם".

מלחמת הממתקים: איך מנהלים את המגירה בבית?

בכל בית יהודי קיימת "מגירת הממתקים". ד"ר כנען מציע להציב גבולות ברורים, אך חכמים:

גבולות גזרה: ממתק אחד ליום. הילד יודע שיש לו זכות לבחור, אבל יש גבול ברור.פסיכולוגיה של הגיוון: מתברר שככל שיש במגירה יותר סוגים שונים של ממתקים – הילד יאכל יותר. אם יהיו רק 3-4 סוגים קבועים, הוא יאבד עניין מהר יותר.חוסר מול שפע: משה מנס העלה את הדילמה – האם לתת ממתקים רק בשבת (כדי לא לייצר הרגל) או להחזיק ארון פתוח (כדי לא לייצר חסך)? ד"ר כנען משיב: "זה אינדיבידואלי לכל ילד. המטרה היא להגיע לשיווי משקל שבו הילד לא מרגיש שהוא מפסיד, אבל גם לא מוצף".

לכתבה המלאה, עם ד"ר צחי כנען דיאטן על סופר-פוד ופירות. היכנסו כאן.

