לאט אבל בטוח: הסכנה הגדולה שמאחורי שינויים קיצוניים

בניו יורק, בשנת 1899 נולד אדם ריינר. בגיל 18 גובהו הגיע ל - 1.20 מטר בלבד. לפי נתונים אלו הוא הוגדר כגמד. לפתע החל לצמוח ולגבוה עוד ועוד עד שבגיל 31 הגיע לגובה של 2.17 מטר. בהמשך קצב הגידול התמתן מעט עד שבגיל 51 נפטר כשהיה בגובה 2.32 מטר. לטענת הרופאים הוא נפטר כי גופו לא 'ידע' להכיל שינויים פיזיולוגים קיצוניים כל כך. לגדול לגובה עצום שכזה ובתקופה קצרה כל כך, גרם לגוף לדחות פעילות פיזיולוגית לא טבעית זאת ומשכך הוא קרס לתוך עצמו ומת.

האמת היא, שדבר זה נכון לא רק בעניין מידותיו הגופניות של האדם, אלא לכל תחום בחיינו. כל דבר שמתחילים אותו מהר ובבת אחת, תוצאתו היא, או שהוא לא מחזיק מעמד או שהדבר יבגוד בנו ויגרום לנזק. עיין ערך דיאטה וכושר. מי שלא עשה כושר והנה ביום בהיר הוא מתחיל לעשות שעה של פעילות פיזית קשה ואינטנסיבית ללא הפסקה. רוב הסיכויים שתוצאת פעילותו תהיה שהוא יתחיל לחוש כאבים, כאבים בשרירים שיתפסו ובהמשך לא יתמיד בכך וזה יחלוף כלעומת שבא. ובדומה לכך, אדם שמחליט לעשות דיאטה שבה יורדים ק"ג ספורים בשבוע אולי יוריד מעט משקל בהתחלה, אבל הוא יכול להתייאש מהר, זה לא יהיה לו קל. הסטטיסטיקה אומרת כי אותו אדם או שלא יתמיד בכך או שבסוף יחזיר את משקלו שאבד ועוד יוסיף עליו כהנה וכהנה קילוגרמים.

אם נכון הוא הדבר בכל דבר מחיינו, הרי שבנוגע לחינוך נכון הדבר שבעתיים.

אנו מכירים את השלב הזה בו ערב לפני פתיחת השנה החדשה יושבים ההורים עם הבן שהיו עמו קשיים ותלונות בשנה החולפת ומטיחים בו האשמות ובקשות: בשנה הבאה שלא נשמע עליך אפילו תלונה אחת, מה שהיה בשנה החולפת לא יחזור על עצמו בשנה הבאה, אנו דורשים שבכל שבוע תהיה הערה טובה בדף הקשר ועוד ועוד.

הורים יקרים, כך לא מחנכים!

הילד לא מבין מה רוצים ממנו ובמיוחד שהבקשות והדרישות 'גדולות' עליו. חינוך אמיתי מבוסס על פעילויות קטנות הנעשות ונבנות עקב בצד אגודל. לא ניתן לדרוש מהילד שבגלל התקדמות הלוח העברי הוא ישנה את עצמו מן הקצה אל הקצה.

זה פשוט לא עובד!

מה כן עובד? להגיד לו: נשמח לשמע ממך בשנה הקרובה שקבלת מחמאה מהמורה, נמתין שתראה לנו מחברת עם קישוט, עם כמה מילים טובות. אנו לא זונחים את מה שהוא ולא מתעלמים ומוחקים בבת אחת את תכונותיו. מה כן עושים? מעצימים ומאדירים מעשים קטנים שיתחילו להגיע לאט ובקצב שלו. כך, מעשה קטן אחד ועוד אחד בסוף מצטבר והילד נעשה חרוץ, נעשה כולו טוב. מחמאה אחת לצד חיוך אחד מצטרפים למהלך שבסופו הטוב יקנה שביתה בכלל פעילותיו של הילד.

זה ארוך וקשה אך בטוח ומשתלם.

בהצלחה!

הכותב, הרב אשר גרוזמן, הוא רב ומחנך ותיק בתלמוד תורה "רזי-לי" בני ברק